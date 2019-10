La ansiedad y la depresión pueden causar pérdida de la memoria

La ansiedad y depresión pueden afectar a las personas en diversas áreas de su vida, ya que además del cansancio físico y mental que se puede llegar a experimentar, estudios recientes demostraron que también puede llegar a provocar la pérdida de la memoria.

Ansiedad y depresión pueden ser la causa de la "mala memoria"

Diversos estudios demostraron que las personas que sufren de ansiedad y depresión tienden a tener lagunas mentales debido a la frecuencia con la que la ansiedad activa la respuesta de estrés del cerebro.

Un estudio de 2013 llamado "A possible negative influence of depression on the ability to overcome memory interference" descubrió que frecuentemente las personas con depresión eran incapaces de identificar objetos idénticos o similares a un objeto que había visto antes.

Por otra parte estos dos trastornos están relacionados con la interrupción del sueño, lo que también puede causar problemas de la memoria, ya que al no tener descanso, el cerebro pierde la capacidad de concentrarse en guardar nueva información.

De esta manera se explica que las personas que padecen estos trastornos sufren también una especie de fatiga del cerebro que puede provocar problemas como insomnio, anorexia y cansancio, pueden llegar a afectar la memoria.

La buena noticia es que la pérdida de memoria causada por ansiedad y depresión puede no ser permanente si es tratada por un médico, el tratamiento usualmente incluye terapia, antidepresivos, hábitos saludables y rehabilitación.

