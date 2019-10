Ejercicios para tonificar la espalda que puedes hacer en casa

Con días tan agitados y llenos de trabajos o deberes en la universidad, casi nunca queda tiempo para hacer ejercicios. Pero esa no es excusa para no hacer alguna actividad física, ya que si no vas al gimnasio entonces puedes ejercitarte en casa.

Los ejercicios para tonificar la espalda en casa son más efectivos de lo que piensas, ya que trabajas a tu ritmo, con mayor motivación y con el propio peso de tu cuerpo.

Con constancia y las rutinas que te mostramos en breve, podrás tonificar tu espalda y lucir una cintura más delgada y sin gorditos.

Ejercicios para tonificar la espalda en casa

Si apenas estás comenzando a ejercitarte, puedes comenzar con una rutina que no solo te sirva para tonificar la espalda sino para quemar grasa de todo el cuerpo en general.

Con esta rutina quemarás grasa y tonificarás la espalda baja y media, que es la zona donde más suelen acumularse los gorditos.

Junto con la espalda, es muy importante hacer ejercicios para tonificar el área del pecho y loa brazos porque contribuyen a la armonía de la zona superior del cuerpo.

En casa puedes ejercitarte con mancuernas. Pero si no las tienes, puedes usar unas botellas de agua vacías, rellenas con arena para agregar peso.

Te recomendamos en video: