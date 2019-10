Estudio revela un hábito sexual masculino que 82 % de las mujeres detestan

La comunicación en las relaciones sexuales es crucial y un estudio comprobó esta teoría luego de que revelara que 82 % de las mujeres no disfrutan un hábito sexual masculino que es muy común. Una encuesta revelo que la mayoría de las mujeres no disfrutan que los hombres vayan directamente a sus genitales, mientras que el 48 % coincide en esta población femenina.

La investigación realizada por el Centro Miintimidad de Chile señaló que en un sondeo de 1.261 personas se determinó que este hábito de ir directamente a los genitales resulta desagradable para la mayoría de las mujeres.

Este hábito sexual masculino es muy común

“Muchas de las pacientes que llegan a Centro Miintimidad, manifiestan sentirse muy molestas cuando sus parejas intentan seducirlas para tener un encuentro íntimo y sin ningún preámbulo, acceden a tocar sus genitales. ‘Esto me da mucha rabia y me mata las pasiones, se me quitan todas las ganas’, me decía María en una de las tantas consultas por este tema”, dijo Odette Freundlich, directora del centro de estudio.

Los estudios de la sexualidad durante años han revelado que la respuesta femenina es diferente a la masculina y la estimulación previa es esencial en las mujeres.

“Por eso es importante entender que a nivel genital, se producen muchos cambios en las distintas fases de la respuesta sexual femenina: la vagina se alarga y se ensancha; se produce la lubricación; el útero se levanta para permitir la entrada del pene, y el clítoris se erecta”, señala la experta.

“Nunca debemos olvidar que la piel es el gran órgano sexual, el cual está lleno de zonas erógenas, las cuales son muy placenteras para la mayoría de las mujeres -y también para los hombres- y que debieran ser estimuladas y acariciadas mucho antes de llegar a los genitales”, apunta la profesional.

