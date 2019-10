¿Regresar o no con tu ex? Esto es lo que opinan las mexicanas

Dicen que uno no debe tropezar dos veces con la misma piedra pero, seamos honestas, a veces es inevitable dejar de pensar en tu ex o que él te busque. Cuando esto sucede, posiblemente no sabes qué hacer, te surge la duda sobre qué pasará y, hasta consideras volver con él.

No saber si regresar o no a una relación es algo por lo que muchas pasamos, por eso, si te encuentras en esta situación, te compartimos lo que las mexicanas piensan, según los resultados de una encuesta que realizó AdoptaUnChico, la plataforma de citas francesa en la que las mujeres dan el primer paso.

Dónde hubo fuego… ¿Cenizas quedan?

Todas alguna vez hemos pensado: ¿Qué hubiera pasado si…?

Pero al parecer el “hubiera” no resulta tan importante, ya que el 52% de las encuestadas compartieron que NO intentarían nuevamente algo con su ex, mientras que el 48% sí lo haría, pues prefieren aventurarse que quedarse con las ganas.

¿Cuántas veces se puede tropezar con la misma piedra?

De las mujeres que sí retomaron la relación con su ex, el 54% aceptó que lo intentó más de una vez, mientras que el 46% dijo adiós después del primer intento fallido. Recuerda que es mucho más sano no forzar algo que no funciona .

Las decisiones tienen consecuencias, ¿verdad?

El 58% de las mexicanas encuestadas dijo que las cosas NO habían funcionado cuando ella y su pareja decidieron regresar, sin embargo, el 42% que lo intentó contestó que sí, pues lograron hacer funcionar esa segunda oportunidad.

Después de todo… ¿Valió la pena?

A pesar de que pudiera parecer que los resultados no son alentadores, el 73% de las encuestadas afirmó que no siente pesar alguno de haber mantenido nuevamente una relación con su ex, mientras que solo el 27% afirma arrepentirse de darle una nueva oportunidad al amor con su antigua pareja.

Ahora que ya conoces qué es lo que otras mexicanas opinan al respecto, es importante que no dejes de lado el siempre priorizar lo que tú sientes y quieres, además de tener claro si regresar con tu ex es algo positivo en tu vida. Recuerda que no se trata de volver por volver, sino de construir una relación que sea sana para ambos, y sobre todo, que los haga muy felices.

