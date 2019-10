5 razones por las que bailar es el mejor antidepresivo

Bailar realmente puede curar enfermedades, tanto físicas como mentales. Bastan unas cuantas horas a la semana para que el movimiento y la música tengan un impacto positivo y poderoso en tu cerebro y por ende en tu cuerpo.

Así que si estás pasando por un momento complicado y te sientes triste, pon un poco de música y baila. Aquí te decimos por qué es el mejor antidepresivo.

La danza te da una sensación de bienestar

Bailar reduce el estrés y aumenta los niveles de hormonas "de la felicidad" como la serotonina y la dopamina. Ya que el baile aumenta tu ritmo cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, incluido el cerebro. Cuando el cerebro se oxigena y se desempeña a su máxima capacidad, se mejora no solo la cognición sino también el bienestar emocional.

Según expertos de la Escuela de Medicina de Harvard, la música también juega un papel importante ya que estimula los centros de recompensa del cerebro, mientras que la danza activa sus circuitos sensoriales y motores.

Es bueno para tu cerebro

La danza puede enseñarle a tu cerebro nuevos trucos. Bailar aumenta tu memoria y evitar que desarrolles demencia. El movimiento maximiza tus funciones cerebrales , lo que te lleva a tener mejor concentración y más agilidad para resolver problemas.

Bailar calma tu alma

La música en general puede hacer que las personas se sientan mejor: al combinar los efectos de la música y el baile, obtienes un doble golpe de felicidad que te ayuda a olvidarte de las dificultades que estás atravesando, al menos por unos momentos.

La meditación consciente es famosa por ayudar a las personas ansiosas a reducir los pensamientos acelerados. Pero no tienes que sentarte en silencio con las piernas cruzadas para obtener esos beneficios. La danza básicamente establece la misma idea a un ritmo. Cuando estás completamente presente en el estudio, el teléfono está apagado y la lista de tareas pendientes es lo más alejado de tu mente.

Puede ayudar a aliviar los cambios de humor o el insomnio.

Bailar te pone de buen humor y produce mucho sudor que ayuda a la desintoxicación del cuerpo. Le ayuda a deshacerse de las toxinas dañinas en su cuerpo y le ayuda a relajarse, lo que puede resultar en una mejor noche de sueño.

Desarrolla tu confianza en ti misma

Puede ser consciente de sí mismo al principio cuando comienza a bailar, pero después de algunos giros y caídas, lo dominará y se sentirá más seguro de sí mismo. También te hace sentir mejor con tu cuerpo y tu movimiento en general, que a veces es el único impulso de confianza que necesitas.

¡Cuidado!

Es importante señalar que la depresión no es algo que se debe tratar a la ligera. Es importante ponerte en manos de un especialista cuando sientas que algo no está bien y que no puedes controlar esos pensamientos negativos. Existen muchos tipos de apoyo que pueden ayudarte a recuperar tu vida. Existen terapias de baile y movimiento que ayudan a algunos trastornos del estado de ánimo pero siempre debes ver las opciones de la mano de un experto para que estés lo mejor posible.

