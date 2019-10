Por esto es que as mujeres más fuertes atraen a los hombres equivocados

¿Has sentido que sólo atraes a los hombres equivocados a tu vida? Debo decirte que no estás sola pues las mujeres más fuertes son un imán para ellos y hay muchas razones por las que esto pasa.

Por más guapos y lindos que sean, hay hombres que no están hechos para ti ni tú para ellos. Al final, caes en una relación que no tiene pies ni cabeza.

Y es que por más fuertes, inteligentes y autosuficiente que seas, las relaciones tóxicas abundan y son un punto ciego para muchas porque a menudo comienzan como la asociación más perfecta y amorosa del mundo y cuando menos lo piensas, te das cuenta de que no es el indicado.

Como mujer fuerte, tomas tus propias decisiones, sabes cuidarte y a los que te rodean y no confías en cualquiera. Eres segura, inteligente y bella, por dentro y por fuera y probablemente nunca sentiste la necesidad de contar con el apoyo de alguien más para aprender de la vida. Eso sí, en el fondo, sí te gustaría tener una relación con alguien que te quiera y te proteja cuando quieras bajar la guardia (porque es cansado ser una mujer fuerte). Es aquí cuando entra el hombre equivocado.

Cuando eres una mujer fuerte, al exterior reflejas una barrera de acero inquebrantable pero al interior, podrías tener miedo al compromiso, sin darte cuenta. Con esto, terminas atrayendo o aceptando hombres que también le tienen fobia al compromiso pues crees que así no te sentirás presionada. Sin embargo, si últimamente te has encontrado con ganas de un compromiso a largo plazo, asegúrate de no conformarte con algo menor.

Cuando eres una mujer fuerte, eres tu propio salvador. Crees que la gente siempre te fallará, por lo que te has vuelto completamente autosuficiente. Te has hecho a la idea de que no necesitas de alguien en quien confiar ni con quien compartir su vida. Todo lo que necesitas hacer es esperar a una persona que entienda esto y te ame. Sí, una pareja debe ser tu aliado pero no basta con que te "eche porras" de lejos para que sea estable.

Al final, ser una fuerte puede ser muy intimidante y los hombres equivocados parecen atraídos ante lo que parece indomable pues su narcisismo los lleva a creer que lograrán lo imposible con ellas. No bajes la guardia, sigue dando todo el amor que tienes para dar pero no permitas que te amen menos. No por miedo a quedarte sola debes caer con cualquiera así que date tiempo, sigue siendo tan auténtica y encantadora como eres y deja que las cosas fluyan.

