Razones tóxicas por las que deberías dejar de preguntarte por qué tu ex rompió contigo

Terminar una relación no es fácil pero a veces, es necesario para encontrar un mejor camino. Sí, nadie quiere andar con el corazón roto pero ¿te has puesto a pensar que todas las veces que te preguntas por qué pasó lo que pasó, estás alimentando más el dolor?

Puede haber muchas razones por las que termine la relación con alguien pero algo que todos deben tener en común es dejar de darle vueltas al asunto. Aquí hay algunas poderosas razones que te harán entender por qué deberías dejar de preguntarte por qué tu ex rompió contigo

La verdadera razón de por qué la relación terminó probablemente dañará los sentimientos de alguien.

Alguien siempre va a salir lastimado en una situación así y simplemente no hay forma de evitarlo. Pero no saber las razones detrás de ello podría ser la mejor forma de seguir adelante.

Probablemente no serán honestos sobre la verdadera razón que los llevó a tomar la decisión.

Para evitar terminar con el corazón más roto de lo que ya está, tu pareja podría mentir sobre por qué está realmente terminando contigo. Aquí es donde viene el: "No eres tú, soy yo".

Saber por qué terminó la relación no hace que sea más fácil seguir adelante.

Incluso cuando sabes por qué se acabó la relación, puede ser igual de doloroso y difícil de entender. Si todavía le estás dando vueltas al asunto es probable que te sientas bloqueada y sin energía. .Dejar de darle tanta importancia, te dará el impulso para avanzar y ser feliz.

Pensar todo el tiempo en ello implica un sin fin de preguntas que nunca serán respondidas.

Es un efecto dominó. Si te estás preguntando por qué terminó la relación, probablemente también te preguntarás qué hiciste mal, qué pudo ser diferente, qué fue lo último que dijeron y así sucesivamente. No es sano.

Solo te causará insomnio

Una buena noche de sueño es probablemente la mejor medicina cuando se pasa por una ruptura pero si no dejas de preguntarte qué fue lo que pasó, en tu mente habrá un constante bombardeo de ideas que tú misma estarás creando. Al final no podrás descansar.

Tu propio bienestar no depende de nadie más que de ti

Saber por qué rompió contigo no cambiará el hecho de que las cosas terminaron. Así que entenderlo o tener todas las respuestas no te dará alivio. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero concéntrate en ti misma, no en esa persona. Está permitido ser egoísta, así que haz lo mejor que puedas.

