5 pistas que delatan una infidelidad

El desamor duele. El daño emocional que experimentamos los seres humanos ante una ruptura sentimental es muy parecido al dolor físico, según un estudio de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. . Los investigadores descubrieron que las áreas del cerebro que se activan en ambos casos son las mismas. Además, en el momento de una ruptura amorosa somos más vulnerables a las enfermedades y algunas personas, incluso, experimentan dolores repentinos en el pecho que asocian con un ataque al corazón, a esto se le conoce como síndrome del corazón roto. . Si estás pasando por una ruptura no te encierres, rodéate de amigos y de familiares, acude a terapia y haz aquellas cosas que te hagan feliz como comer algo que te gusta mucho o bailar, escuchar música…