Especialistas entregan recomendaciones para subir el ánimo y recuperar el optimismo

La realidad de Chile en cuanto a la salud mental es preocupante. El país lidera el ranking de trastornos del ánimo, tanto estacionales o momentáneos como patológicos. De acuerdo con el Informe Ipsos Global Advisor on Global Happiness 2019, somos el cuarto país con menor nivel de felicidad en el mundo.

"Nuestro modelo individualista, a nivel cultural, social, se nos fue enseñando e inculcando. Y hemos llegado a un punto tal que nos está comiendo a nivel psicológico. O sea, carecemos de las condiciones para poder lidiar con el estrés y la ansiedad normal de la vida que todos debemos tener para funcionar. Está sobrepasando los niveles y no tenemos mucha idea de cómo manejarlo antes de que pase a la línea de lo patológico", señala la psiquiatra Gema Cabrera.

Por ello, es clave percatarse del momento en que se pierde la motivación, el optimismo y otras señales que muestran no estar pensando en positivo. Hay que tomar medidas y hábitos que nos ayuden a superar ese trastorno momentáneo en el minuto correcto.

La doctora Cabrera recomienda poner especial atención a una serie de situaciones que pueden indicar una baja en el ánimo: "Cuando ya no se siente el placer de hacer las cosas que se disfrutaban antes. Cuando se tiene menos ganas de hacer algo o no se enfrenta bien el día a día. También cuando las personas se ponen irritables. Cuando empiezan como a encerrarse en sí mismas y en sus casas lo más posible. Además, la falta de ganas está acompañada por el cansancio".

Mejora tu alimentación

La psicóloga Betania Cohen hace hincapié en la importancia de una dieta saludable para prevenir y enfrentar estos trastornos del ánimo. Recomienda aumentar la ingesta de alimentos y suplementos que eleven los niveles de serotonina. La hormona neurotransmisora interviene en la regulación del humor, el sueño y el apetito. Su deficiencia puede causar depresión, agresividad y ansiedad.

La doctora Cabrera precisa que son ideales las verduras de hojas verdes por su alto contenido de oligoelementos y ácido fólico. Este último es un tipo de vitamina B que ayuda al sistema nervioso. También el chocolate, las legumbres y, especialmente, los garbanzos, que son precursores de la serotonina. Además, sugiere alimentarse de habas, huevo, semillas y frutos secos.

Se recomienda el café (no en exceso) para las personas que pueden tomarlo y les gusta. Este mejora el ánimo entregando un impulso de adrenalina, sobre todo en quienes tienen tendencia a estar menos activas. Por otro lado, el salmón, el jurel y otros peces de aguas profundas son excelentes. Estos alimentos contienen los nutrientes que requiere el sistema nervioso para funcionar de manera óptima.

Azafrán: un excelente aliado

En cuanto a los suplementos, los especialistas recomiendan el azafrán, precursor fundamental de la serotonina y la dopamina. Son neurotransmisores que nos generan un estado de satisfacción plena. Este aliado contiene ingredientes naturales milenarios. Lo ideal es preferir los suplementos que se han usado en las principales culturas para mantener el balance emocional y normal funcionamiento del sistema nervioso.

Cohen destaca que un estudio realizado en Australia con 121 personas demostró claramente la capacidad del azafrán para elevar el ánimo, el vigor y mejorar la calidad de sueño. A la vez, disminuye la ansiedad, confusión, fatiga y estrés.

Actividad física y compartir con personas gratas

Fortalecer el autoconocimiento y construir un estilo de vida adecuado y saludable es otro de los factores que se deben trabajar, precisa Betania Cohen. Recomienda mantenerse en contacto con gente y grupos de pertenencia. Por otro lado, sugiere hacer ejercicio de manera regular, cuidar el sueño y velar por una alimentación sana y de calidad.

En tanto, la doctora Cabrera, propone practicar yoga, meditación y practicar una actividad física que nos resulte gratificante. Se debe ser constantes y realizarla al menos dos o tres veces a la semana: "No se trata, por ejemplo, de solo salir el domingo a dar una vuelta en bicicleta. Eso no sirve. Tiene que ser algo regular para generar la suficiente cantidad de neurotransmisores como la serotonina, endorfina o la dopamina que ayudan a superar esos estados malos de ánimo". Y, por supuesto, concluye que no hay que olvidarse de compartir con los amigos y personas que nos sean gratas.

