6 maneras de combatir el mal aliento

La mayoría de las causas de mal aliento comienzan en la boca y existen varios posibles factores que lo generan como el consumo de ciertos alimentos, hábitos como fumar, la mala higiene bucal, boca seca, ciertos medicamentos, infecciones de la boca, afecciones de boca, nariz y garganta. En estos casos es importante acudir al odontólogo para poder realizar un buen diagnóstico y determinar cuál es la causa del mal aliento y tratarla ya sea con una limpieza dental profunda, técnicas de cepillado y cambios de estilo de vida.