Cómo "darse un tiempo" en la pareja puede ser positivo para la relación

Cuando una relación no está del todo bien y necesitamos apartarnos, llega el momento de "darse un tiempo" en la pareja, lo que realmente no es tan malo como parece.

Muchas veces este "descanso" de la pareja nos permite pensar en lo que queremos realmente de la relación y nos da la oportunidad de fortalecer la unión de pareja.

Pero tienes que saber por qué te quieres dar un tiempo alejado del que era tu amor.

Cómo darse un tiempo en la pareja puede ser positivo

En primer lugar, debes definir por qué te estás tomando el descanso y qué quieres obtener del mismo. Cada uno debe tener claro para qué es el descanso, ya sea para reflexionar, distanciarse o sanar heridas.

Stephanie Tumba, directora gerente de Celest Connections and Matchmaking y autora de 100 Dates and a Wedding le explicó a Metro.co.uk: 'Cuando uno acepta "pausar" la relación, debe usar ese período para convertirla en una fortaleza, tratando de entender qué hay de malo en la relación y cómo cambiar las cosas'.

Así mismo, deben ser claros sobre cuánto tiempo necesitan estar alejados. Si quieres estar más de un año alejado, entonces lo que necesitas es una ruptura. El descanso puede durar entre una y tres semanas, un mes, pero todo dependerá de la pareja y sus problemas.

También la pareja debe determinar las reglas de comunicación. Hay que fijar si se hablaran o no se hablaran durante el descanso para así evitar períodos de ansiedad y paranoia.

"El descanso no prohíbe mantenerse en contacto, pero es necesario asegurarse de que uno no sufra teniendo la impresión de que el otro se está divirtiendo. Una llamada semanal, solo para mantener la proximidad y tranquilizar a la otra parte, no es una mala idea", explicó Metro.

Y ya cuando termine el descanso, deben planificar un encuentro, es esencial para retomar la relación donde la dejaron o sea para terminarla porque en el descanso se dieron cuenta que no pueden continuar.

Aunque algunas parejas no sobreviven al descanso, lo cierto es que muchas otras fortalecen su amor en la lejanía, ya que comprenden lo mucho que aman a la otra persona y lo mucho que están dispuestos a hacer para salvar la relación.

Te recomendamos en video: