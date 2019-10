Las mujeres que han resurgido tras un corazón roto tienen las almas más bellas

Los corazones rotos son lecciones

¿Has sentido el desamor en tu piel? Un corazón roto tiene muchas formas de manifestarse y hasta se convierte en un dolor físico. Puede ser por una ruptura, o por una situación que la vida te obligó a enfrentar.

No es fácil tener pedazos sin reponer y aún así atreverte a sonreír ante la vida. Tampoco es sencillo levantarse cuando se siente que todo a tu alrededor se está derrumbando.

Aquellas personas que conocen el dolor, estar al borde del precipicio o haber caído por él, y aún así están aquí luchando todos los días por ser mejores… definitivamente tienen las almas más bellas.

El mundo parece que busca apagar tu luz interior, y cuando no lo permites te conviertes en la heroína de tu propia historia. No hay corazón roto que no pueda reponerse o luz que no pueda prenderse una vez más.

Solo alguien que ha tenido el corazón roto sabe reconocer a un igual, y ayudar desde su experiencia. Toma tu dolor y aprende de él; no lo conviertas en algo negativo.

Las personas que han sufrido saben tender la mano con más facilidad, porque saben qué es estar en ese precipicio que parece no tener salida.

Usa ese dolor para ser mejor y que no sirva de escudo para justificar tus errores.

