Consejos para coquetear durante una salida nocturna

Es probable que alguna vez hayas ido a algún sitio nocturno y te hayas sentido atraída por alguien, sin embargo, no encontraste la manera de coquetear.

No te preocupes, esto es bastante común, sin embargo es algo que te resultará conveniente si no quieres pasar toda una noche aburrida y luego te arrepientas de no haberte atrevido.

Existen algunos consejos que puedes seguir para coquetear durante una salida nocturna.

Cómo coquetear durante una salida nocturna

Has contacto visual

No se trata de mirar fijamente para que la persona se sienta acosada, pero sí es necesario que trates aproveches si también te mira para intercambiar energías.

Nada de mensajeros

No envíes a nadie a hablar por ti, ni tampoco tragos de cortesía. Puedes provocar que se incomode e impedir un posible acercamiento.

No te alteres, no trates de exagerar tus acciones

Hay que actuar normal, cuando tratamos de llamar la atención se vuelve evidente. Solo acércate y habla, una conversación es más valiosa que otro tipo de acciones.

Es una cosa de dos

El coqueteo es entre dos, no permitas que tus amigos intervengan. Los comentarios pueden arruinar la conexión entre ambos. Los amigos a veces suponen lo que es mejor para ti y pueden tener una visión completamente diferente de lo que deseas proyectar o hacer.

