En el Día Mundial del Café: ¿Cuántas calorías contiene una taza de cappuccino, moka, latte y expresso?

Cada vez son más los chilenos que optan por tomar una taza de café al desayuno o después de almuerzo. La oferta también ha ido variando. El mercado ofrece distintas variedades y formatos.

En 2017 el consumo per cápita promedio del chileno fue de 428 tazas. Por ello, en el marco del Día Internacional del Café, la Nutricionista de Clínica de Salud Vie Et Santé, Paula Charpentier, nos explica sus propiedades y cuidados.

"El motivo científico por el cual el café resulta saludable se debe a que contiene antioxidantes naturales. En realidad, son moléculas que reducen los radicales libres, que son quienes dañan las células y las hacen envejecer", sostiene la especialista. Su consumo también "aumenta el estado de alerta, mejora el estado cognitivo, tiene efecto antidepresivo, posterga la fatiga, analgésico, neuro protector y tiene un efecto diurético leve", agrega.

Sin embargo, la nutricionista aclara que no todos los formatos tienen los mismos beneficios. "Los cafés instantáneos son sometidos a diferentes procesos que derivan en productos que no aportan ningún nutriente. Por lo tanto, lo recomendable es consumir el café lo más natural posible. Lo ideal es que sea de grano y, se recomienda, no agregarle cremas, esencias o polvos saborizantes que pueden ser nutricionalmente calóricos", enfatiza.

Paula Charpentier detalla las calorías que tienen los ditintos tipo de café. Un latte pequeño puede llegar a las 200 calorías, un cappuccino a 122 y un moka a 255. Por otro lado, un expresso sólo tiene 6 calorías por taza pequeña.

¿Cuánto debes consumir en un día?

En cuanto a la cantidad recomendada de consumo diario, la especialista señala que entre 2 a 3 tazas al día está bien. Pero no para todos. La profesional de la salud esclarece que las personas con hipertensión, cardíacos y embarazadas tienen prohibida su ingesta. "En el caso de los primeros, porque el café incrementa la presión. Para los que tengan una afección cardiaca, acelera la contractibilidad y la frecuencia cardiaca. Y en el caso de las embarazadas, se ha comprobado que el café aumenta ligeramente el riesgo de aborto espontáneo", asegura.

Al momento de endulzarlo, Paula Charpentier recomienda las opciones naturales. "El azúcar es muy dañina, afecta los tejidos, acelera el envejecimiento, crea adicción, provoca el aumento de peso y reduce el nivel de saciedad, entre otras. En reemplazo preferir endulzantes como por ejemplo la Stevia. Y por supuesto, no agregarle crema, esencias, etc. pues aumentan las calorías y grasas que se consumen", dice.

