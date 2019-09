Todo lo que debes saber antes de hacerte tu primer tatuaje

Un tatuaje no es una decisión que se toma a la ligera, debes estar segura del diseño ya que quedará para siempre en tu piel y comprometida con su cuidado.

Acá te presentamos cuatro consejos de cuidado y dudas sobre tu primer tatuaje:

1. Las primeras 48 horas posteriores son cruciales

No es sorprendente que el cuidado adecuado del tatuaje en las primeras 48 horas después de ser entintado sea muy importante para el proceso de curación. Después de hacerte un tatuaje, el artista vendará tu tinta para protegerla de los elementos o de las manos curiosas. El tiempo que permanezca con esa protección depende del tipo de vendaje utilizado.

Woodlights las nuevas mechas que despiden al balayage Las mechas Woodlights puedes hacértelas si eres rubia, morena, castaña o pelirroja

2. Puedes ducharte después de hacerte un tatuaje, pero recuerda usar jabón suave

Cuando se trata de ducharse después de un tatuaje, es mejor preguntarle a tu tatuador cuándo puede enjabonarse. Su respuesta dependerá del tipo de vendaje que usen para sellar su trabajo antes de enviarlo.

"Dependiendo de qué tipo de vendaje reciba, determinará cuándo puedes bañarte", dice la artista de tatuajes Metz-Caporusso al portal Bustle. Es importante usar un jabón suave y sin fragancia cuando te duches o laves tu nueva tinta.

3. Usa una loción suave

Aliva la sequedad de tu piel con una loción sin perfume como. "Si tu tatuaje le pica, loción", dice Metz-Caporusso. "No existe una fórmula exacta para cuándo y cuántas veces necesitas lavar o untar tu piel. Yo personalmente no lociono la mía, solo lavo una vez al día y eso funciona para mí. Pero puede que no sea lo correcto para ti".

4. Evite tomar el sol, sudar y nadar

Recuerda: el sol es el peor enemigo de un tatuaje. Si no está completamente curado, es imprescindible cubrir tu tatuaje cuando se expone al sol. Incluso cuando esté completamente curado, se recomienda proteger tu tatuaje con un protector solar de alto SPF.

Estudio reveló que una dieta baja en grasas alarga la vida Una investigación determinó que las mujeres que se rigieron por la dieta baja en grasa tuvieron una reducción de hasta 35% de muertes por cáncer de mama.

También es importante evitar nadar durante al menos tres semanas, según Metz-Caporusso. En cuanto al ejercicio, aconseja permanecer fuera del gimnasio durante al menos una semana para evitar infecciones. Hacer ejercicio afuera es lo mejor.

Te recomendamos en video