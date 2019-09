5 motivos que te pueden generar desmotivación en tu trabajo

Para saber qué hacer cuando estás desmotivado, lo primero es entender a qué tipo de desmotivación te enfrentas y cuáles son los factores que te están influyendo en este estado tan poco deseado. La mentora de psicólogas & Coach Estratégica Pamela Quezada, explica los 5 motivos que pueden generar pérdida de interés laboral.

¿Este trabajo es para mí?

Si no te sientes conforme en tu trabajo, debes descubrir y analizar cuáles son las causas. Solo así podrás ver si hay alternativas de solución a este problema. “Recomiendo que hagas una lista con las cosas que te incentivan de tu trabajo y las que no. Así podrás distinguir si es un periodo de desmotivación momentáneo, o tu trabajo tiene más cosas negativas que positivas”, señala.

Genuina pérdida de pasión

Hay veces en que simplemente has llegado a tu punto final en el trabajo y es natural. Debes ser consciente que eres libre de hacer los ajustes que necesites. “Si sientes que alcanzaste tus metas laborales y cumpliste un ciclo en la empresa, es tiempo de hacer cambios mayores. Te aconsejo que busques nuevas oportunidades laborales, aunque sea difícil, atrévete y ponte como meta encontrar un trabajo que se acerque lo más posible a tus motivaciones profesionales”, enfatiza Pamela Quezada.

Desgaste

Hay veces en que el trabajo se vuelve rutinario, aburrido o simplemente ha tenido periodos muy estresantes. “En estos casos, ayuda el ponerte metas desafiantes a nivel laboral para así tener sensación de avance y logro. En caso de haber pasado por un período muy estresante, probablemente necesites un descanso para que vuelva la motivación”, sostiene la especialista.

Para enfrentar esta situación, explica que establecer rutinas de desconexión diarias del trabajo (especialmente a quienes siguen trabajando a través del celular), junto con una buena coordinación de roles y tareas con tu equipo, son muy útiles.

Crisis personal

La pérdida de interés también puede deberse a un momento personal difícil, que va más allá de nuestro trabajo. “Si estás teniendo problemas familiares, de salud, finanzas o pareja, es muy probable que el trabajo se sienta como un estorbo, ya que no te permite dedicarte a lo que realmente te importa en ese momento. Si esta crisis personal te está llevando a tener llanto incontrolado, pérdida de la concentración, ataques de rabia continuos, entre otros, es recomendable consultar a un especialista que te guíe en este momento difícil”, aconseja Quezada.

Entorno laboral opresivo

No siempre eres tú el que tiene que cambiar. Puede ser que estés en un trabajo tóxico, con acoso laboral, malas jefaturas o equipos de trabajo que no funcionan. “Dar un paso al lado y saber distinguir que no tenemos siempre toda la responsabilidad de nuestra motivación, es un acto de autocuidado fundamental”, puntualiza la mentora de psicólogas & Coach Estratégica.