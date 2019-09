Cinco enseñanzas que te puede dejar una ruptura amorosa

El fin de una relación no tiene que necesariamente significar algo negativo. Si cambias de visión y de punto de vista, terminar con alguien puede también simbolizar un nuevo comienzo, una puerta que se abre a otras oportunidades.

El terminar una relación que no te conviene también es una garantía de que estás a un paso más cerca de encontrar a la persona correcta en tu vida.

“Debemos recordar que el fracaso y la ruptura amorosa siempre darán paso a una nueva oportunidad de ser felices, siendo esto algo positivo en lo que debemos pensar en esos momentos en los que nuestro corazón se ha hecho añicos” asegura el portal El arte de saber vivir.

Te presentamos cinco valiosas enseñanzas y aprendizajes que puede dejar el fin de una relación:

Aprenderás a valorar la soledad

La soledad no es algo negativo, de hecho, es la oportunidad perfecta para estar con nosotros mismos y prestar atención a las necesidades que tenemos y que pasamos por alto en el afán de complacer a los demás.

El verdadero amor siempre prevalece

El enamoramiento es un estado temporal que se produce en la primera fase de una relación y que tiende a acabarse, dando paso al verdadero amor que es un sentimiento que se proyecta en el tiempo y que al ser verdadero no cambia ni termina. Las rupturas amorosas pueden ser la consecuencia de no controlar el enamoramiento y ser víctima de las pasiones.

Debes realizarte individualmente

Si no quieres pasar por una ruptura amorosa, nunca pienses que la otra persona es tu media naranja, pues el solo hecho de pensar que necesitas de otro para sentirte completo, demuestra falta de autoestima e inseguridad. Esto, es un hecho que está muy lejos de la realidad y que, además, te inhibe por completo ante cualquier oportunidad de autorrealización. El mejor modo de tener éxito en una relación y evitar una ruptura amorosa es tratar de ser una persona independiente, realizada y autosuficiente antes de compartir la vida con otro ser.

Te olvidas de los miedos

Muchas rupturas amorosas son ocasionadas porque uno de los integrantes de la pareja es víctima del miedo. Son muchos los miedos que como personas podemos sentir, desde el miedo al rechazo, pasando por el miedo al fracaso, hasta llegar a sentir miedo al abandono.

“Para poder sanar de una ruptura amorosa, se debe iniciar un proceso de curación y sanación interior; resulta la única forma de poder aplacar y combatir cualquier clase de demonio interior, mejorando la autoestima y compartiendo el amor de forma sana y libre”, asegura El arte de saber vivir.

Última enseñanza: Nadie pertenece a nadie

El estar dentro de una relación no nos da un título de propiedad sobre la otra persona. Debemos recordar que el amor se trata de un acompañamiento que se basa en la libertad, es el libre albedrío lo que nos hace querer estar con esa persona en particular y no con otra. Es una realidad demostrada que el ser posesivo puede provocar una ruptura amorosa.

Tu pareja no es un objeto y mucho menos de tu posesión. Recuerda que el respeto y la libertad pueden llegar a ser las más grandes enseñanzas que nos dejan el fin de una relación, son conceptos a aplicar en el futuro para no pasar por la misma experiencia negativa.

