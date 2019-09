Esto es lo que pasa cuando dejas de buscar al amor de tu vida y te concentras en ti

El amor es algo curioso: podemos huir de él peor al mismo tiempo anhelarlo. Hay quienes son más susceptibles a sentir la necesidad de encontrar a alguien con quién estar.

La necesidad y la desesperación de las personas a menudo se manifiestan a través de su vulnerabilidad al amor. Pero el problema está justo ahí: la necesidad y la desesperación terminan por ser repelentes de amor.

Si no estás en una relación y estás buscando con desesperación una te diré algo: deja de hacerlo y concéntrate en ti. Aquí hay algunos puntos que te sorprenderán sobre lo que pasa cuando dejas de buscar amor:

Te das cuenta de quién eres.

Cuando dejas de buscar, te vuelves tu propia prioridad. Eso te permite definir que realmente te hace feliz y entiendes que nadie más que tú, puede definir lo mucho que vales. Darte cuenta de quién eres, te permite amarte, a dejar de hacer algo, como maquillarte o vestirte de cierta forma, por impresionar a otro. Cuando sabes quién eres, te vuelves fuerte e independiente

Tus otras relaciones se vuelven más fuertes.

Cuando dejas de enfocarte con desesperación en encontrar a tu otra mitad, aprendes a apreciar más los lazos que tienes con tus amigos y familiares. Te das cuenta de lo valioso que es el tiempo en familia y lo importante que es mantener a quienes te aman incondicionalmente, cerca. También puedes profundizar tu vínculo con tus amigos actuales, así como expandir tus horizontes y desarrollar nuevas amistades.

Establecerás límites más fuertes alrededor de las citas y el amor.

Como resultado de abrazar tus necesidades, comienzas a sentirte más segura y firme. Te vuelves más decidida con las citas y mantienes tus estándares altos. Dejas de perder el tiempo con los tipos equivocados y comienzas a tomar decisiones románticas más poderosas. Cuando fortalezcas tus límites desde un lugar de amor propio, te sentirás más empoderada y dejarás de elegir parejas que no sean buenas para ti.

Comenzarás a disfrutar estar contigo misma

Deja de saturar tu agenda con reuniones y salidas que realmente no deseas. No necesitas estar rodeada de gente para no sentirte sola. Deja de buscar tener cita tras cita para encontrar a tu persona ideal. Comienza a hacer más cosas que te gusten como nadar, hacer yoga, escribir, ver películas bobas o tomar una clase de música. Hay tantas opciones que puedes hacer sola y disfrutar. Cuando aprendas a re conectar contigo misma, dejarás de tener miedo a estar sola. ¡Aprende a amarte!

La paciencia traerá a la persona adecuada.

La mayoría de las veces, cuando buscas desesperadamente amor, es más probable que salgas con cualquier patán que aparezca. La paciencia es la clave para encontrar a la persona adecuada y dejar que el amor te encuentre. Correr para encontrar a alguien te abre a la vulnerabilidad de enamorarte de la persona equivocada, como alguien que solo puede estar buscando una aventura.

Entonces, la próxima vez que salgas con tus amigos, relájate, respira hondo, diviértete y sé tú mismo. No te esfuerces tanto por hacer que alguien como tú. Solo deja que el amor florezca naturalmente. Puedes encontrar a tu alma gemela antes de lo que piensas.

