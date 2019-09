Todas queremos amor. Anhelamos a alguien que nos diga lo hermosas e increíbles que somos. Queremos decir "te quiero" y que nos quieran de vuelta. Pero el amor no debe ser una adicción.

No se supone que debe ser una atadura, ni tampoco algo que te deje sin respiración. No debe ser una sombra ni tampoco un peso que tengas que cargar. Por eso, hoy más que nunca aprende a decir "te quiero pero no te necesito".

El amor no debe ser una guerra entre querer estar con alguien y anhelar tu libertad. No debe consumir tu energía y dejarte sin ganas de otras cosas. No se supone que sea agotador ni algo que te quite el brillo.

El amor es hermoso cuando entiendes que no dependes de nadie más para sentirte satisfecha o feliz con tu vida. Porque no existe algo más maravilloso que querer a alguien sin dependencia, sin miedo a que no este o se vaya.

La base de la dependencia emocional es que a todos los humanos nos cuesta comprender que nada es para siempre. Cuando desarrollamos un apego emocional al otro, lo vemos como imprescindible y necesario en nuestra vida. Depender de tu pareja es pensar que si lo pierdes o no lo puedes conseguir y que la vida no tiene sentido.

Cuando aprendes a amar sin depender, te das cuentas de que no necesitas que te digan que eres hermosa porque eres consciente de ello por ti misma. .

En una relación, creces. Te sientes atraída por alguien en función de cuánto pueden permitirte crecer, comprender partes de ti misma que no podrías comprender sin ellas, experimentar lo que es ser vulnerable. Y a través de esa vulnerabilidad, aprendes más sobre quién eres; arrojas capas de ti misma que no te sirven; sanas recuerdos dolorosos y compartes y liberas traumas. Pero jamás debes depender de nadie para encontrar tu valor.

