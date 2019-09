Estudio advierte que las mujeres que no duermen bien tienden a quedarse solteras

No dormir bien trae muchas consecuencias negativas para todas las mujeres, y un reciente estudio ha revelado que incluso puede causar nuestra soltería para siempre.

El estudio publicado en Psychology Today explica que dormir poco vuelve a las mujeres más “enojonas, insoportables y aburridas”.

También destaca que “las personas que descansan se consideran más atractivas y las que no, dan la impresión de no estar sanas y no se están cuidando”.

Estudio revela que las mujeres con novios feos consumen más comida chatarra El estudio fue realizado por el departamento de la Universidad de Florida

Además, explica que afecta hasta el sentido del humor, lo que hace menos atractiva a la persona.

"El humor requiere una cognición de alto nivel y la falta de sueño lo inhibe. Y ni siquiera el café puede ayudar a recuperar las risas”, dice parte del estudio.

No dormir bien también afecta la memoria, pues hace que olvides desde nombres y números, hasta promesas y aniversarios, lo que genera conflicto en una relación.

“Tu cerebro se reinicia durante el sueño, lo que te permite funcionar al máximo al día siguiente”, destacan los investigadores.

Otro aspecto que se ve afectado al dormir poco es el deseo sexual, pues las mujeres que no duermen lo suficiente tienen menos interés en el sexo.

Esto ocurre porque el cuerpo no se recupera lo necesario, lo que las hace sentir todo el tiempo cansadas, y sin deseo sexual.

El estrés te puede impedir bajar de peso a pesar de seguir una dieta saludable, advierte estudio Te explicamos cómo el estrés afecta tu salud

Te recomendamos en video