Tres consejos para gestionar los pensamientos obsesivos

Tener pensamientos “obsesivos” con frecuencia suele ser peligroso para la salud de cualquier persona.

Este tipo de pensamientos pueden afectarte a ti y a las personas que los rodean si no son tratados con cuidado y precaución. Recuerda que un experto puede ayudarte con otras herramientas como dominarlos y hacer de ti una mejor persona, con una excelente estabilidad mental y psicológica.

La psicóloga Alicia Escaño ofrece tres maravillosos consejos que te ayudarán a alejar con éxito los terribles pensamientos obsesivos.

– Lo primero que debes aprender sobre la “defusión cognitiva” de los eventos mentales. ¿De qué se trata esto?, sencillo, debes aprender a separar los pensamientos de la realidad y de mí mismo. Es decir, es preciso pensar que yo no soy mis pensamientos, soy mucho más. Por lo tanto, no tiene sentido actuar conforme a ideas que no se corresponde con la realidad.

– Debes inhibir las compulsiones. Esta parte es fundamental. Por cada compulsión que hacemos, le estamos dando la razón al pensamiento. Es decir, estamos llevando a cabo un acto real en base a una idea mental. Por lo tanto, es necesario hacer el esfuerzo de inhibir la compulsión para no alimentar aún más los pensamientos obsesivos. Una forma de ayudar a alejar los pensamientos obsesivos es a través de los ejercicios y la actividad física, esto te ayudará a despejar la mente y fortalecer la concentración.

– Abrazar al pensamiento. No solo no tenemos que huir de nuestros propios pensamientos, si no que tenemos que intentar realizar el ejercicio mental de abrazarlos. Abrazar a nuestros demonios supone estar abiertos a la experiencia de tenerlos presentes, aunque no nos gusten. Pero, teniendo plena conciencia de que esos malos pensamientos podemos dominarlos como a un “caballo desbocado” con un jinete tratando de domarlo.

