Cuatro comportamientos equivocados que debes evitar al recordar a tu ex pareja

Las relaciones amorosas son parte de la vida y algunas a dejar en las mujeres una huella profunda y hasta dolorosa.

Lamentablemente, las rupturas amorosas “ocurren cuando la relación parece ya no funcionar, y si te habías involucrado fuertemente con la otra persona, es posible que te sientas tentado a recordar todo el tiempo lo que hacías con tu ex y lo bien que se lo pasaban juntos”, asegura el portal El arte de saber vivir.

Lo más peligroso de todo este proceso es cuando se presentan las ideas fatalistas, tales como: “Nunca encontraré a alguien mejor”, o “jamás volveré a tener una relación tan buena como la que tuve”.

Te presentamos los cuatros comportamientos equivocados de recordar una ex pareja y, además, te enseñamos las alternativas para superarlo:

Ver antiguas fotos

Uno de los hábitos más comunes para demostrar que te encuentras en una relación amorosa es capturar y publicar fotos en redes sociales. Cada imagen puede transportarte al pasado y transmitir sensaciones de tristeza, nostalgia y rabia.

El terapeuta Gary Brown recomienda una técnica para distinguir entre las fotos que deben ser eliminadas y las que no. Todo se resume a una sencilla pregunta: ¿me siento mejor o peor cuando la veo? La respuesta definirá si esos valiosos recuerdos deben quedarse o tirarse a la basura de una vez por todas.

Revisar obsesivamente sus redes sociales

Las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, por ejemplo, pueden complicar muchísimo el proceso de superar una ruptura amorosa. Es cierto que tu ex hizo parte de tu vida en el pasado, pero eso no significa que tengas “carta libre” para perseguirlo en Internet o llevar un diario mental de lo que hace.

Es normal que sientas la necesidad de mantenerte al tanto de cómo va la vida de tu ex pareja, pero revisar constantemente su actividad solo genera ansiedad y prolonga el proceso de duelo, sufrirás y tardarás más tiempo en reponerte. Elimínalo de una vez por todas de tus redes, porque si no alimentarás inútilmente la tristeza y la negatividad.

Interrogar a los amigos de tu ex

Al preguntar a los amigos y familiares de tu ex pareja por el rumbo de su vida, los estás poniendo en una situación incómoda mientras te expones a ti mismo a sentimientos negativos. Aunque suene muy doloroso, lo mejor es no saber qué está haciendo tú ex con su vida, a quién visita o qué decisiones está tomando. Asimila con dignidad la decisión de alejarse el uno del otro y respétala.

Idealizarlo a cada momento

Sucede a menudo en las mujeres que acaban de cortar una relación de pareja, y mucho más cuando el vínculo fue excepcionalmente positivo. Por supuesto, es normal que los recuerdos lleguen por sí solos y te descubras pensando en lo genial que era tu relación y todas las cosas buenas que tenía tu ex, pero cuando esto ocurra, debes detenerte.

“Un buen ejercicio es dedicar unos minutos al día a pensar en los aspectos negativos de tu relación anterior, y cómo te gustaría que fuera la dinámica en un nuevo noviazgo. Al principio, te costará, pero poco a poco te resultará más fácil. Hacer esto ayuda a equilibrar la idealización de tu ex pareja y ver con optimismo tu situación actual”, recomienda El arte de saber vivir.

Estudio revela que las mujeres con novios feos consumen más comida chatarra El estudio fue realizado por el departamento de la Universidad de Florida

Te recomendamos en video: