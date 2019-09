5 razones por las que te sientes cansada a pesar de dormir toda la noche

A pesar de pasar una buena noche de sueño, en ocasiones pasamos el día cansadas y sin nada de energía. Pudiera ser por estas cinco razones:

1. No te estás moviendo lo suficiente

Muchas personas asocian la actividad física con el agotamiento, pero ese no es siempre el caso. Si bien una intensa sesión de sudor en el gimnasio puede ayudarte a dormir mejor, no te agotará la energía por completo. De hecho, no incorporar ninguna actividad física en tu día te hará aún más cansado. Según Science Alert, "hacer ejercicio ligero solo unas pocas veces a la semana puede dejarte con más energía".

2. Estás deshidratada

Estar deshidratada puede hacer más que solo hacerte sentir mareada, también puede hacerte sentir muy, muy cansada. Estar deshidratada afecta tu volumen de sangre, lo que puede hacer que tu corazón sea menos eficiente, lo que lleva al agotamiento todo el tiempo.

3. Estás deprimida

Uno de los síntomas más comunes de la depresión es el agotamiento. Este trastorno mental puede hacer que te sientas cansada todo el tiempo, sin importar cuánto duermas; las personas a menudo no se dan cuenta de que están deprimidas hasta que se dan cuenta de lo somnolientos que están.





4. Te tomaste una copa de vino

¿Con qué frecuencia te has servido una copa de vino por la noche para relajarte y dormirte? ¡Probablemente mucho! Si bien el vino te hará sentir sueño, al final no funciona. Allen Towfigh, director médico de New York Neurology & Sleep Medicine, dice: "En última instancia, sabotea el mantenimiento del sueño".

5. Estás bebiendo demasiado café

Si está tomando café hasta seis horas antes de acostarse, eso está afectando su sueño, incluso si no te das cuenta. El café está destinado a mantenernos despiertos y con energía, pero demasiado de él demasiado tarde en el día será contraproducente.

