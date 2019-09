Estos son los síntomas de deficiencia de vitamina B12

Las vitaminas son muy importantes para mantener una buena salud y gran parte de ellas las tomamos de los alimentos que forman parte de nuestra dieta diaria. El complejo B y en especial la vitamina B12 forma parte fundamental del funcionamiento del organismo.

“La vitamina B12 hace muchas cosas por tu cuerpo. Ayuda a fabricar tu ADN y tus glóbulos rojos , por ejemplo. Como tu cuerpo no produce vitamina B12, debes obtenerla de alimentos de origen animal o de suplementos. Y debes hacerlo de manera regular, porque tu cuerpo no almacena vitamina B12 durante mucho tiempo”, explicó al respecto el portal WebMed.

Las fuentes animales de vitamina B12 incluyen productos lácteos, huevos, pescado, carne y aves de corral. Pero con la edad, puede ser más difícil absorber esta vitamina, lo que puede originar varios síntomas de los que tienes que estar pendiente para no sufrir enfermedades más adelante.

“También puedes tener deficiencia de vitamina B12 si sigues una dieta vegana (lo que significa que no come ningún producto animal, como carne, leche, queso y huevos) o si eres vegetariano y no comes suficientes huevos o productos lácteos para satisfacer las necesidades de vitamina B12”, agregó el portal médico.

Deficiencia de vitamina B12: síntomas

En primer lugar, la anemia es un signo de deficiencia de esta vitamina, aunque en ocasiones la persona puede no padecer síntomas. Pero en general pueden presentarse los siguientes:

Debilidad , cansancio o aturdimiento.

Palpitaciones del corazón y dificultad para respirar

Piel pálida

Una lengua suave

Estreñimiento, diarrea, pérdida de apetito o gases.

Problemas nerviosos como entumecimiento u hormigueo, debilidad muscular y problemas para caminar.

Pérdida de la visión

Problemas mentales como depresión, pérdida de memoria o cambios de comportamiento.

Si presentas algunos de estos síntomas, lo mejor es que acudas de inmediato al médico.

