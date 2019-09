Conoce varias formas de preparar el café para aprovechar todos sus beneficios

El café es un ritual diario para muchas personas. "No me hables hasta después de tomar mi café de la mañana" es una frase que probablemente has escuchado al menos una vez en tu vida.

Si bien es cierto que, por sí solo, el café tiene algunos beneficios nutricionales como los antioxidantes, existen innumerables maneras de hacerlo más saludable y nutritivo para su cuerpo y mente.

Mantequilla

El café con mantequilla es una manera fácil de hacer tu propio café a prueba de balas en casa. Agregar mantequilla a tu café, preferiblemente mantequilla sin sal, alimentada con pasto o manteca, también puede ayudar con la cetosis. La mantequilla también te ayudará a sentirte más lleno por más tiempo, gracias a su alto contenido de grasa.

Canela

Ahora, si agregar mantequilla al café es muy extraño, simplemente espolvorea un poco de canela para darle a tu café un impulso de salud. La canela no solo sabe muy bien, sino que también reduce los niveles de glucosa y colesterol en la sangre.

Aceite de coco

El aceite de coco en el café ha tenido un momento en el mundo del bienestar. A las personas que siguen la dieta cetogénica les gusta especialmente, ya que la grasa en el aceite de coco puede ayudarte a mantener la cetosis, el estado metabólico que usa cetonas en lugar de glucosa. Esto se debe a que el aceite de coco está lleno de MCT, triglicéridos de cadena media, que son grasas que se absorben rápidamente en el cuerpo y luego se envían al hígado, donde se pueden usar como fuente de energía. Entonces, si estás buscando un impulso extra de energía, prueba un poco de aceite de coco en tu próxima taza de café.

Te recomendamos en video