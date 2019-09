Por esto es que ser tan dura contigo misma está saboteando tus planes

La sociedad ejerce una presión constante en nuestra mente sobre cómo debemos ser, vernos y actuar. Es natural que quieras ser aceptada y sentir que perteneces sin embargo, esta necesidad humana te lleva a ser demasiado dura contigo misma, situación que termina por sabotear tus planes.

En definitiva, esta es la verdad del perfeccionismo: Si algo no sale como esperabas, renuncias. Si algo no te satisface, lo abandonas. Si nadie reconoce lo que hiciste, renuncia. Así, poco a poco vas haciendo de lado tus proyectos y planes futuros, te dejas llevar por lo que otros opinan o por cómo actúan y terminas perdiendo.

Ser perfecto es utópico, ningún ser humano lo ha logrado. Deja de ser tan dura contigo misma y aprende a quererte con todo y tus tropiezos. Nadie es perfecto y eso también está bien.

Deja de ser tan dura contigo misma o terminarás creyendo que eres un verdadero fracaso, en tu familia, tu grupo de amigos, tus relaciones. Sentirás que siempre e quedas atrás, sin ofrecer algo de lo que otros se sientan orgullosos y eso es totalmente falso. Antes que nada, aprende a sentirte orgullosa de tus propios logros, de lo mucho que has avanzado y del proceso que has tenido. No necesitas la validación de nadie más antes que de la tuya.

Ser tan perfeccionista y dura contigo misma sólo te lleva a pensar demasiado en cada pequeña coa que dices y haces. Tienes problemas para superar los momentos de vergüenza, porque para ti son mucho más importantes que en la realidad. Eso sólo hará que te llenes de dudas en vez de acciones.

Todos queremos lo mejor siempre y todos le tenemos miedo a equivocarnos pero aunque las cosas no funcionen o vayan como quieres, mira hacia atrás y siéntete orgullosa de haberlo intentado, incluso de que te hayas atrevido.

Sí, sé que a veces es difícil creer de verdad que eres lo suficientemente buena en algo, pero todos hemos fallado, todos nos hemos decepcionado de los resultados, lo importante es saber levantarte y avanzar. Si sabemos que la perfección no existe ¿por qué ser tan dura contigo? Es momento de que hagas un verdadero esfuerzo para vivir tu vida de la manera que quieres vivirla.

