Las mujeres que han sufrido más son las almas más bellas

“Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida, y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada.”

Elisabeth Kübler- Ross

Nadie dijo que la vida fuera fácil, al contrario. Está llena de obstáculos, tristezas, lágrimas y mucho dolor. Pero en todo esto siempre encuentras aprendizaje para crecer como persona.

Las personas que han sufrido aprecian la belleza en todo momento, y en las situaciones más absurdas. Respirar con tranquilidad por unos minutos, ya es un regalo para ellas, y una batalla ganada.

Las lágrimas han corrido tanto por sus mejillas, que las sonrisas siempre son más apreciadas y se deleitan con ellas. Las mujeres que han sufrido y saben crecer ante la adversidad tienen almas poderosas.

Se convierten en seres que difícilmente podrán ser vencidas, sin importar los problemas que la vida les presente. También generan mucha atracción y confianza a las personas que tienen a su alrededor.

Ellas ya se pusieron su armadura, vencieron los demonios, y siguieron de pie dispuestas a enfrentar todo. Nada más hermoso que mujeres resistentes, valientes, y capaces de manejar cualquier problema.

Si crees que la vida ha sido injusta o muy dura contigo, tranquila. Que de las risas no hay aprendizaje, mientras que en el dolor hay un sabio maestro. Salir del sufrimiento vencedor es la victoria más grande, y si lo has hecho, la palabra héroe se queda corta.

Nada es para siempre, y esas dificultades se disiparan lentamente. Tú te quedas con las herramientas para mejorar tu vida, y ayudar a otros.

