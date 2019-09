Pierde peso con agua de berenjena y limón

Una forma efectiva y rápida de perder peso es tomando el agua de berenjena con limón, porque además de ayudarte con esos kilos demás, también será una buena aliada para obtener energía.

El poder de la berenjena para rebajar

La berenjena tiene una gran cantidad de propiedades para el organismo que te presentamos a continuación:

Ayuda a mejorar la circulación, en especial por su alto contenido en vitamina E y un gran antioxidante como es la antocianina. Puede ayudar a prevenir muchas enfermedades cardíacas y a favorecer el riego sanguíneo.

La berenjena es una gran diurética.

Tiene muy pocas calorías. Es muy rica en agua, de ahí que sea siempre una pieza esencial en toda dieta.

Tiene un alto contenido de potasio y algo de sodio, excelentes aliados para el sistema nervioso y cardiovascular.

La berenjena ayuda a depurar el organismo, bajando los niveles de azúcar en sangre. De ahí que sea un vegetal muy útil para diabéticos.

Ayuda a bajar el colesterol, ya que es de utilidad para absorber las grasas de los alimentos que se comen con ella, eliminando además las toxinas del organismo y regulando el tránsito intestinal.

Posee de un alto contenido en fibra, que previene el estreñimiento.

Ayuda a estimular la bilis y a proteger el hígado.

La berenjena es rica en magnesio y hierro. Por ello, puede ser una gran aliada para prevenir la anemia, aumentar y mejorar las defensas, así como el funcionamiento cardíaco y muscular.

¿Cómo preparar agua de berenjena con limón para bajar de peso?

Ingredientes:

Una berenjena mediana.

Un limón también de tamaño medio.

Un litro de agua.

Una jarra amplia de cristal.

Modo de preparación:

Limpia bien la berenjena lavando con un poco de vinagre de manzana y de bicarbonato luego escurrir con agua.

Pasa a cortar la berenjena en láminas e introducirla en la jarra. Agrega el agua, el zumo de limón y remover con una cuchara larga. Posteriormente llévalo al refrigerador.

Esta agua de berenjena y limón debe pasar toda una noche en la nevera. De ese modo, la berenjena irá desprendiendo su jugo con todas sus propiedades. Éstas, además, quedarán mucho más potenciadas gracias al limón, que le dotará también de un sabor mucho más agradable.

Forma de consumo

Debes tomar durante todo el día. Si lo tomas antes de las comidas, actuará no solo como saciante, sino que al llegar antes al estómago te ayudará a digerir mejor las grasas, a eliminarlas. Igualmente, nos será útil para hacer una mejor digestión e ir depurando el organismo.

No olvides tampoco que las dietas milagro no existen si no las acompañamos con voluntad y algo de esfuerzo.

