La vitamina C puede mejorar tu estado de ánimo

La conexión entre la vitamina C y el estado de ánimo puede parecer sorprendente y asombrosa, pero las personas que tienen deficiencia de esta maravillosa vitamina suelen sentirse fatigados, sin energía, cansados o deprimidos.

En estudios recientes y realizados con pacientes hospitalizados, que suelen tener niveles de vitamina C más bajos de lo normal, se descubrió que sus estados de ánimo mejoraban después de que recibían una buena dosis de vitamina C.

“Las personas que tienen niveles bajos de ánimo deberían tomar un suplemento de vitamina C que podría ayudar a mejorar su condición. Un estudio sobre estudiantes de secundaria indicó que consumir la vitamina C disminuyó los niveles de ansiedad, y otros estudios revelaron que tomar esta vitamina tiene efectos que mejoran el estado de sus emociones y de manera positiva”, asegura el doctor Brent A. Bauer.

El experto agrega que aún “se necesita más investigación sobre este aspecto. Pero, mientras tanto, come muchas frutas y vegetales ricos en vitamina C, como naranjas y pimientos rojos. Si también tomas un suplemento, trata de no exceder el límite máximo de 2.000 miligramos de vitamina C por día. Como siempre, habla con el médico antes de tomar un suplemento”.

La vitamina C es rica en antioxidantes y además de retrasar el envejecimiento, también protege la piel de los rayos del sol. Por lo tanto es tanto puede ser preventivo o también puede usarse como vitamina para eliminar las manchas de la piel. Puedes aplicar directamente el contenido de la cápsula en la piel o también consumirla con tu bebida en el desayuno.

Algunos alimentos con los que puedes complementar la vitamina C son el limón, guayaba, piña, naranja, kiwi, fresas y papaya.

