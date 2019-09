Es posible tener un orgasmo mientras dormimos y aquí te lo explicamos

Si nunca has experimentado el placer de un orgasmo nocturno, el concepto de clímax mientras estás profundamente dormida, cuando nadie te está tocando allí, puede parecer descabellado. Pero no subestimes la importancia de los factores psicológicos cuando se trata del placer.

"Aunque experimentamos los efectos físicos de tener un orgasmo en nuestro cuerpo, el orgasmo es en realidad un proceso que ocurre en el cerebro", dice Vanessa Marin, terapeuta sexual y creadora de Finishing School, un curso de orgasmo en línea para mujeres. "No necesitamos ningún estímulo físico para que suceda".

Las personas de cualquier género son capaces de tener orgasmos mientras duermen. Como recordarán de la educación sexual en la escuela intermedia, no es inusual que los adolescentes tengan "sueños húmedos" durante los años de la pubertad; un número menor de hombres pueden incluso tenerlos en la edad adulta temprana.

Mientras que los hombres se despiertan con semen en pijama o sábanas después de un sueño húmedo, una mujer probablemente no encontrará el mismo tipo de "evidencia" física de un orgasmo durante el sueño. Pero eso no significa que no estén sucediendo. De hecho, se estima que el 80% de los hombres y el 40% de las mujeres han tenido al menos un orgasmo durante el sueño, según el nuevo informe del Instituto Kinsey sobre sexo.

Cómo ocurren los orgasmos cuando estás dormida

En un pequeño estudio, investigadores observaron a mujeres que decían que eran capaces de "pensar en sí mismas"; en otras palabras, podrían tener un orgasmo solo con los pensamientos, sin necesidad de estimulación física. Los investigadores midieron los cambios en las respuestas fisiológicas de las mujeres, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la dilatación de las pupilas y la tolerancia al dolor, durante un orgasmo mental y durante un orgasmo físico por autoestimulación.

Descubrieron que la magnitud de los aumentos en estas respuestas era casi la misma, ya fuera un clímax inducido por el pensamiento o por la masturbación.

"Dado que el orgasmo implica un aumento del flujo sanguíneo al tejido eréctil, y luego la liberación de ese flujo sanguíneo, es importante saber que durante el sueño REM, se produce el flujo sanguíneo al tejido eréctil, incluido el complejo del clítoris", dijo. "El cerebro puede reconocer esto y puede conducir a la excitación sexual y luego al orgasmo".

