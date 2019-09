7 razones por las que cumplir años en septiembre es lo mejor

Los cumpleaños son un momento importante para nosotros pero si cumples en septiembre, sabes que se trata de uno de los meses más importantes del año.

Faltan pocos meses para que termine el año

Clima perfecto

Los bebés de septiembre no necesitan preocuparse por las implicaciones del clima en su feroz atuendo de cumpleaños cuando celebran. El clima está en esa etapa feliz cuando no hay tanta humedad que en diez minutos su espalda se ponga sudorosa y no hace tanto frío que pueda congelar sus fabulosas medias de cumpleaños. Así que básicamente lo averigué.

Tantos cumpleaños de celebridades

Nada como llevar tus dulces de cumpleaños a la oficina y presumir ante cualquiera que escuche sobre todas las celebridades geniales con las que compartes tu día especial. Idris Elba, Pink y Will Smith son solo algunos de los candidatos que podrían ser su potencial gemelo de cumpleaños.

Signos del zodiaco geniales

Los bebés de septiembre son Virgo o Libra. Entonces, básicamente, eres el signo zodiacal más sexy (hecho) o tienes un fuerte sentido de la justicia. Nada de este aburrido portador de agua sin sentido por aquí.

El zafiro es tu piedra de cumpleaños

La piedra de nacimiento de septiembre, el zafiro, alguna vez se pensó para proteger contra el mal y el envenenamiento. Se creía que una serpiente venenosa moriría si se colocaba en un recipiente hecho de zafiro. Tradicionalmente una piedra favorita de sacerdotes y reyes, el zafiro simboliza la pureza y la sabiduría..

Mucha diversión por delante

Un cumpleaños de septiembre es una excelente manera de comenzar un período completo de diversión absoluta. ¿Un cumpleaños justo antes del regreso del Pumpkin Spiced Latte de Starbucks seguido de Halloween, Bonfire Night, la nueva temporada de TV y Navidad? Sí, continúa entonces.

Las escapadas de cumpleaños son más baratas

Todos sabemos que el mejor regalo de cumpleaños es una pequeña escapada descarada. Y gracias a los niños que regresan a la escuela, se le puede garantizar una buena oferta de vacaciones. Barcelona vuelo de regreso por £ 50, cuando en agosto fue de £ 200? Increíble.

Te convierte en un sabelotodo

Aparentemente, los bebés nacidos en septiembre tienen un 25% más de posibilidades de ingresar a Oxford o Cambridge que un bebé nacido en agosto. Nos gustan esas probabilidades, así que, bebés de agosto.

