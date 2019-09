Las 4 vitaminas esenciales para estimular el crecimiento del cabello y que sea más grueso

Las vitaminas son nutrientes esenciales para mantener la buena salud del organismo y la dieta diaria es muy importante para garantizar que ingerimos las cantidades necesarias al día para estar saludables.

Cuando el cabello comienza a caerse y a deteriorarse, es una señal de alerta de déficit de vitaminas, las encargadas de fortalecer tu melena y darle el brillo que necesita para verse hermosa.

Colores de cabello en tendencia para otoño invierno 2019 Estos cinco colores te harán lucir a la última moda durante otoño/invierno 2019

Vitaminas para el cabello

Incluye en tu dieta alimentos que contengan las siguientes vitaminas o busca desde ya suplementos vitamínicos que te ayuden a mejorar la salud de tu melena.

Vitamina A

Todas las células necesitan vitamina A para crecer. Esto incluye el cabello, el tejido de más rápido crecimiento en el cuerpo humano. También ayuda a las glándulas de la piel a producir una sustancia aceitosa llamada sebo, que hidrata el cuero cabelludo y ayuda a mantener el cabello sano. Las batatas, las zanahorias, las calabazas, las espinacas y la col rizada son ricas en betacaroteno, que se convierte en vitamina A, explicó Health Line.

Vitaminas B

Una de las vitaminas más conocidas para el crecimiento del cabello es una vitamina B llamada biotina. Otras vitaminas B ayudan a crear glóbulos rojos, que transportan oxígeno y nutrientes al cuero cabelludo y los folículos capilares. Estos procesos son importantes para el crecimiento del cabello. Puede obtener vitaminas B de muchos alimentos, incluidos granos enteros, almendras, carne, pescado, mariscos y verduras de hojas verdes y oscuras.

Cortes de cabello para mujeres de cara alargada que estarán de moda en otoño Prueba varios looks antes de que termine 2019.

Vitamina C

El daño de los radicales libres puede bloquear el crecimiento y hacer que tu melena envejezca. La vitamina C es un poderoso antioxidante que ayuda a proteger contra el estrés oxidativo causado por los radicales libres. Además, tu cuerpo necesita vitamina C para crear una proteína conocida como colágeno, una parte importante de la estructura del cabello. Fresas, pimientos, guayabas y cítricos son buenas fuentes de vitamina C.

Vitamina E

Similar a la vitamina C, la vitamina E es un antioxidante que puede prevenir el estrés oxidativo. “En un estudio, las personas con pérdida de cabello experimentaron un aumento del 34.5% en el crecimiento después de suplementarse con vitamina E durante 8 meses. El grupo placebo tuvo solo un aumento del 0.1%”, explicó el artículo del portal médico. Las semillas de girasol, las almendras, las espinacas y los aguacates son buenas fuentes de vitamina E.

Te recomendamos en video: