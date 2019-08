7 pequeños recordatorios si estás tratando de ser una mejor persona

Si estás en un momento de catarsis y buscas superarte en diferentes ámbitos de tu vida, ¡felicidades! Vas por buen camino para ser una mejor persona. Y es que el simple hecho de querer intentarlo, significa que ya estás haciendo más que la mayoría de las personas. La mayoría de las personas se niegan a admitir que necesitan cambiar. La mayoría de las personas caen en una rutina en la que cambiar, significa descontrolar lo que ya conocen.

Sin embargo, no siempre es fácil y se requiere de mucho valor para enfrentar la vida con una nueva perspectiva. Así que si de pronto sientes que tambaleas, aquí te dejamos unos pequeños recordatorios para que recuperes la fuerza.

1. Las personas a las que más admiras, que parecen tener todo junto, también tienen momentos en los que se desmoronan. No son tan perfectos como parecen, así que no te aferres a un estándar poco realista. Recuerda, solo ves las piezas que ellos quieren que veas. Mientras tanto, estás atrapado viendo cada pequeña parte de ti mismo.

2. El cambio es un proceso. Toma tiempo. No vas a romper tus malos hábitos en cuestión de minutos. Probablemente lidiarás con un revés o dos antes de alcanzar cualquier tipo de éxito. Recuerda eso, para que no te rindas tan fácilmente, para que no pierdas la fe en ti mismo sin razón.

3. No eres una mala persona. Aunque hay algunos aspectos de ti mismo en los que necesitas trabajar, eso no significa que estés jodido. Eres humano y los humanos tienen fallas. No eres diferente a nadie más.

6. Solo porque te está costando trabajo, no significa que debas rendirte. El hecho de que estés luchando no significa que estés caminando por el camino equivocado. Las cosas más bellas de la vida requieren muchísimo esfuerzo. Nada bueno va a ser fácil.

7. Mejora siempre por ti. No para impresionar a tu enamorado. No para enorgullecer a tus padres. No encajar con tus amigos. Su objetivo debe ser impresionarse, sentirse orgulloso.

8. No seas demasiado dura contigo misma. Si quieres cambiar tu comportamiento, debes ser estricto contigo mismo, pero no necesitas torturarte. No es necesario que te trates como a tu peor enemigo. Sé amable contigo mismo, incluso cuando estés frustrado contigo mismo.

9. Incluso cuando sientas que nunca vas a tener éxito, sigue intentándolo. Di atornillar a tus dudas, atornillar a la voz desagradable en la parte posterior de tu cabeza y seguir intentándolo.

