Estos son los síntomas de padecer desequilibrio hormonal

Si últimamente no te estás sintiendo bien, que tu cuerpo no responde igual o que algo extraño te pasa, puede que tus hormonas estén alteradas y ese desequilibrio altere tu cuerpo. Aunque a veces los cambios no son tan bruscos, es importante que conozcas los síntomas pues es necesario que tus hormonas funcionen bien para que tu organismo trabaje de la manera correcta.

Escucha a tu cuerpo

Es importante que te conozcas, que seas capaz de notar los mínimos cambios que se producen en tu cuerpo. La mayoría de las veces los síntomas son casi imperceptibles y si no se atienden a tiempo podría poner en riesgo a tu organismo.

Síntomas del desequilibrio hormonal

Causas del desequilibrio hormonal

Generalmente las causas del desequilibrio hormonal vienen dadas por la edad, el ambiente y la predisposición genética. Y atenta, pues el hecho de tener una alimentación balanceada no significa que no sufrirás algún desequilibrio.

Cambio en el peso

Si notas un cambio de peso repentino, puede ser debido a un desequilibrio hormonal. Quizá los niveles de estrógeno o progesterona estén alterados y afectan al metabolismo o la tiroides no está trabajando bien y hace que tu cuerpo pierda o gane peso.

Cansancio y desánimo

Si te acuestas temprano y aun así despiertas más cansada de lo normal, la causa puede ser una alteración hormonal. Si vives con estrés o angustia, tu organismo se afecta. El estrés crónico puede causar fatiga suprarrenal o deficiencia de la hormona tiroidea que controla el metabolismo. Además, el desbalance hará que tengas cambios de ánimo extremos, como ansiedad, depresión o irritabilidad.

Sueño interrumpido

Si estás sufriendo de insomnio quizá tengas una baja producción de estrógeno. Además, si el andrógeno se desestabiliza, tu libido disminuirá.

La cabeza

La migraña o pérdida de memoria se desencadenan por el desequilibrio hormonal. También pudieras presentas caída de cabello en exceso y problemas de digestión. De hecho, puede que tus ganas de comer dulces cada vez sean mayores debido a este desajuste.

La ciencia confirma que ser mamá a los 30 años es lo mejor en la vida Las madres a esa edad tienen mayor capacidad de resolver problemas

Te recomendamos en video: