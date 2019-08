5 señales de que tienes un familiar tóxico y es hora de cortar relaciones

Te presentamos cinco señales, dadas por expertos, de que es hora de dejar de dedicarse a una relación con un familiar tóxico:

1. Te drenan toda tu energía

Si eres introvertido, pasar una buena cantidad de tiempo con cualquier persona, ya sea que estén relacionadas contigo o no, puede hacerte sentir cansado. Pero si te sientes agotado ante la simple posibilidad de ver a tu familiar, esa no es una buena señal para la relación. "Si experimentas esa sensación de temor antes de que sea hora de ver a un miembro de la familia, eso puede ser una indicación de toxicidad", dice la terapeuta Lauren Cook.

2. Piensas demasiado en cada interacción

Es común encontrarse pensando sobre momentos incómodos de tu día mucho después de que ocurrieron. Pero si piensas constantemente en interacciones con un miembro de la familia una y otra vez en tu cabeza durante horas después de haber pasado tiempo con él, eso podría ser una señal de que necesitas cierta distancia.

3. Intentas evitarlos constantemente

"Si estás buscando todas las excusas bajo el sol para no estar con este miembro de la familia, esto puede significar que no debes forzar la relación", dice Cook. "Nuestros cerebros y cuerpos nos dan indicadores poderosos cuando nos sentimos inseguros o no amados y debemos prestar atención a estos pensamientos y sentimientos".

Es sano poner un límite a los familiares tóxicos en tu vida, y no tienes que sentirte mal por ello Jamás tendrías por qué sentirte culpable por ponerte a ti en primer lugar.

4. Siguen cometiendo los mismos errores

En cualquier relación, tendrás que pedir perdón cuando cometas un error, y viceversa. Los miembros de tu familia son humanos, por lo que tiene sentido que puedan decir algo que hiere sus sentimientos o hacer algo que lo moleste de vez en cuando. Pero si has abordado un problema con ellos y se niegan a cambiar, ese no es un comportamiento saludable.

5. No te sientes cerca de ellos

En términos ideales, debe sentirse totalmente cómodo contigo mismo cuando estás con los miembros de tu familia. Pero incluso si las cosas no son totalmente idílicas en casa, nunca debes sentir que eres completamente incapaz de ser tú mismo cuando estás con un miembro de la familia. "Si hace cosas con tu familiar que no son comunes, o va en contra de tus valores personales, esta es una mala señal", dice la terapeuta Rebecca Ogle.

Te recomendamos en video