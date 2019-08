10 cosas que has pasado si también eres de las celan a sus amigas

¿Celos en tu amistad?

Muchos creen que los celos solamente existen cuando se tiene una relación amorosa. Pero, en realidad, hay mucho de este sentimiento entre amigos. ¿Está bien? No, y lo sabes. Aún así, no siempre lo puedes controlar.

Supuestamente no tendrías que ponerle límites a nadie, porque no son de tu propiedad. Sin embargo, cuando sientes que alguien que amas tanto te deja relegado, tu mente comienza a sentir mucha ansiedad.

Entre más creces vas madurando un poco más, y puedes reírte de esta forma territorial en la que te has comportado. Sobretodo porque no estás solo en la lucha de los celos, y no eres la única persona que ha pasado por situaciones similares.

1.- Sabes que eres muy territorial.

2.- Intentas respirar cuando llegan los celos.

3.-Pero son sensaciones difíciles de mantener a raya.

4.- Tus amigos ya te conocen y saben como apagar el botón.

5.- Odias cuando alguien llama mejor amiga a tu mejor amiga.

6.- Has tenido más de una pelea por tus celos.

7.- Es muy común que reclames cuando sientes abandonada.

8.- Casi siempre exageras y lo sabes.

9.- Y entre más creces más aprendes que debes trabajar en tus celos.

10.- Pero así te han aprendido amar.

