5 cosas que pasan cuando terminas una relación y provocan mucha ansiedad

Las rupturas no son nada fáciles. Es complicado construir un futuro con una persona y que después te despojen de todos tus planes. Dejas atrás los hábitos que habías formado con esa pareja que tanto te hizo soñar.

No es de débiles tener un corazón roto, y que se tarde mucho tiempo en reponerse. Asimismo, no es nada sano estar comparándose con otros. Hay quienes manejan su sufrimiento de forma muy distinta y no quiere decir que duela menos.

Vencer la ansiedad después de una ruptura te vuelve mucho más muy fuerte Tu mente a veces queda atrapada en un torbellino de emociones y es difícil salir.

O tal vez pudieron superar el obstáculo con mayor rapidez, pero eso tampoco es señal de nada. No es una carrera, no hay premios, ni tampoco quiere decir que eso sea mejor.

Todas las historias son personales y por ende, distintas. Es muy normal sentir mucha ansiedad cuando hay tantos sentimientos rondando por tu cuerpo, y tu mente.

1.- Dejas una historia que no pensabas iba a terminar.

Uno no entra a una relación pensando en la fecha de caducidad. Es muy triste cuando todas tus expectativas se rompen, y la historia ya no puede continuar. Pero si lo terminaste es por algo, y seguro fue lo más sano para ambos.

2.- Renuncias a tus hábitos y dinámicas.

Estar con una persona es crear muchas rutinas que solo ustedes dos están involucrados. Dejar eso es renunciar a una parte de tu vida, y por supuesto, eso no es nada fácil.

3.- La nostalgia es poderosa.

Los recuerdos y sensaciones del pasado pueden hacer que tu proceso de sanación sea más lento. Pero tranquila, tú intenta ser lo más paciente contigo misma.

4.- Te sientes incompleto.

No es que estés incompleto, para nada. Pero a veces puedes sentir que algo te hace falta, y es la presencia de la otra persona.

La ansiedad después de una ruptura es normal, y no tienes que desesperarte Mientras que tu corazón está roto, y los pedazos parecen inservibles la vida no deja de girar.

5.- La sensación de soledad es muy fuerte.

Dejar tu historia, tu rutina, la presencia de esa persona, y la tristeza hacen un espacio e invitan a la soledad. Es muy duro un corazón roto, y todos merecen un aplauso cuando logran cerrar ese ciclo.

Te recomendamos en video: