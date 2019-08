Los cinco más sorprendentes alimentos buenos para el corazón

View this post on Instagram

Nueces contra el cáncer de mama. Un estudio estadounidense ha demostrado la reducción en un 50 % de la incidencia de los tumores de cáncer de mama con una dieta rica en nueces, en concreto, 50 gramos diarios de este fruto seco. Y además, como ya sabes, las nueces son ricas en omega tres y su consumo contribuye a reducir el colesterol.