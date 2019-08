Las 3 reglas más comunes de una relación que pueden volverla tóxica

Aquí te presentamos algunas reglas de relación comunes que en realidad pueden llevar a una rutina tóxica, según los expertos:

1. No compartir problemas que tuviste con tu ex pareja

Cuando comenzó tu relación actual, los amigos podrían haberte advertido que pospongas revelar problemas que tuviste con tus parejas anteriores. Pero mantener información importante sobre las relaciones pasadas, especialmente si todavía te está afectando ahora, no es una estrategia saludable. "Si estás en una relación y sigues hablando con tu ex, confía en ella", dice la casamentera profesional Ashley Bakewell. "Sé abierto y sincero con tu pareja sobre la relación que tienes, ya sea que ocasionalmente te encuentres con tu ex mientras estás fuera o al enviar mensajes de texto de vez en cuando".

2. Siempre comprometerse

"Comprometerse es clave en cualquier relación", dice Bakewell. Pero aceptar "siempre comprometerse" como una regla dura y rápida en realidad puede crear problemas, en lugar de resolverlos. "Cuando te comprometes sin una explicación, puede llevar a una relación tóxica" señaló. "Los sentimientos son importantes, y expresarlos en una relación es crucial".

3. Comunicarse todo el tiempo

Si alguna vez has recibido consejos sobre relaciones de una pareja mayor, probablemente hayan enfatizado lo importante que es comunicarse siempre con tu pareja. "Claro, enviar mensajes de texto "te amo" o "pensar en ti" mantiene vivo el romance", dice Bakewell. Pero enviar mensajes de texto durante todo el día puede ser una forma ineficaz de comunicación. En cambio, puede ser mucho más saludable darse espacio entre ellos hasta que se vean en persona o tengan tiempo para una llamada telefónica rápida, dice.

