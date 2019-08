5 razones por las que a veces es válido faltar al gimnasio para quedarte en cama

Ir al gimnasio puede ser un verdadero dolor de cabeza. A veces tienes un montón de trabajo, estás súper cansada o simplemente tienes una agenda social que cumplir.

Aunque no debes acostumbrarte a inventar excusas para faltar al gym, aveces es válido hacerlo para quedarte en cama. Solo asegúrate de conocer la diferencia entre "tomar un día de descanso muy necesario" y "postergar". Al final, recuerda que hacer ejercicio es parte fundamental para tu bienestar físico y mental. Y sí, también si eres una obsesionada con el ejercicio, debes aprender a escuchar a tu cuerpo ya que a veces merece un descanso.

Aquí hay algunas razones válidas para olvidarte del gym por un día.

Estás adolorida

Si haces ejercicio regularmente y has estado trabajando duro en el gimnasio, es normal que te duelan los músculos. ¡Déjalos descansa un día!. Sí, se supone que debes seguir moviéndote para disminuir el dolor muscular, pero eso no significa que tengas que ejercitarte igual de duro. Puedes salir a caminar o poner una rutina de zumba en tu casa en lugar del gimnasio. Y sí, también es válido querer quedarte en cama el resto del día.

Estás enferma

Si no estás bien de alguna manera, no hay nada de malo en saltarte el gimnasio, ¡al contrario!. Si te sientes culpable por no tener actividad física, simplemente bebe muchos líquidos, come sopa de pollo y deja que tu cuerpo se recupere. No hay mejor forma que cuidarlo que dándole un descanso. Además, hacer ejercicio cuando estás enferma puede llevarte a algo peor y por ende, más días en reposo.

Estás cansada

Está bien estar demasiado cansada para hacer ejercicio. A veces la vida está llena de estrés y ajetreo entre el trabajo, el tránsito, las largas distancias y los deberes en casa o con la familia. Si has tenido una mala noche de sueño o demasiado trabajo en la oficina, quizá es el momento de que aproveches tu cama en lugar de ir al gym. Claro, el gimnasio puede hacerte sentir mejor al liberar la tensión pero también podrías tomar un baño caliente, servirte una copa de vino y treparte a tu cama temprano.

Tienes un compromiso más divertido

Tener una vida social no sólo es válido sino necesario.No seas esa persona que rechaza cosas divertidas como cenas con amigos y otros eventos sociales para ir al gimnasio. Cuando seas vieja, no recordarás todo el tiempo que pasaste trepada en la caminadora sino que te arrepentirás haberte perdido los momentos divertidos con tus seres queridos. Además, la mayoría de los eventos son en fin de semana, podrás ir al gimnasio el resto de ella.

Simplemente no tienes ganas

Algunos días, simplemente no estás de humor ¡y eso está bien! No tienes que obligarte a hacer nada que no quieras hacer. Sé feliz, saludable y vive la vida como te convenga. Incluso si eso significa no ir al gimnasio hoy.

Te recomendamos en video