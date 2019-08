'Lovesong', la canción de The Cure perfecta para dedicar a tu pareja

Algunas veces queremos sorprender a esa persona que amamos pero, admitámoslo, somos algo torpes en el tema romántico. Para ayudarnos con eso están los expertos en el tema: la banda británica The Cure.

La agrupación, liderada por el carismático Robert Smith, tiene un extenso catálogo dedicado al amor pero una de sus mejores canciones, o mejor dicho poesías, es Lovesong.

Lanzada a finales de la década de los 80, fue escrita por el mismo Smith como regalo de bodas para quien fue su gran amor y la inspiración para muchos temas de The Cure, Mary Pool.

La inspiración para la letra no podía ser más comprometida con el sentimiento universal. La letra de "Lovesong" está inspirada en el constante ir y venir de las giras con las que Smith tenía que cumplir con The Cure.

La mayor intención de Lovesong era dejar claro para Mary que no importaba lo mucho que el viajara para presentarse en los mayores escenarios del mundo, siempre la amaría y volvería a sus brazos. La perfecta historia de amor.

Otras de las canciones de la agrupación que celebran el amor son "Just Like Heaven", "Pictures of You" y "M". Deja inspirar por una de las bandas más legendarias del rock y sorprende a tu pareja con una poesia que refleje todos lo que sientes.

