Qué es la depresión feliz

La depresión a menudo no se ve, no se identifica o no se diagnostica, pero es sumamente peligrosa. Las personas que padecen esta patología tienden a pensar que las dificultades en su vida son una “herida de guerra”.

Una persona con depresión encubierta es alguien condicionado a luchar con sus demonios internos de una forma que no es claramente visible.

La depresión es mucho más que un estado de ánimo. Los que viven con esta patología han aprendido a modificar su humor de la tristeza a la alegría y es lo que se conoce como “depresión feliz”. Uno de los personajes más famosos con este padecimiento fue Robin Williams, el famoso actor de Hollywood, quien se suicidó.

Te presentamos los principales síntomas que presentan estas personas:

– Hacen un esfuerzo intencionado de aparentar estar bien y parecen muy felices y animadas.

– Presentan múltiples estados de personalidad. Son maestros en modificar su humor y estados de ánimo, pasan de la alegría a la tristeza cuando están solos.

– Tratan de mostrar al público los aspectos optimistas de su conducta, independientemente de lo que estén sintiendo por dentro. Ocultan sus sentimientos reales.

– La depresión encubierta tiene mucho que ver con las formas en que la gente trata de conquistar personalmente sus propios demonios.

– Es probable que tengan problemas para dormir y desórdenes alimenticios. Los que viven con depresión feliz a veces sólo dejan que se aprecien las pequeñas señales, dormir demasiado o demasiado poco son ejemplos claros. Lo mismo ocurre con la comida.

– A veces tienen talentos únicos y son especialmente expresivos. Son capaces de formular e ilustrar la belleza a través de las sombras de las emociones que poseen.

– A menudo cambian de dirección. Puede que se impliquen demasiado en la búsqueda de la felicidad verdadera. Ansían y buscan más, pero eso les genera más tristeza.

– Buscan amor y aceptación, como todo el mundo. La persona que vive la depresión de forma privada y secreta lo hace por protección. Por protegerse su corazón.

