Vitaminas para fortalecer el sistema inmunológico y evitar el contagio de VPH

No es por necedad que los médicos y nutricionistas recomiendan una buena alimentación para mantenerte saludable. Comer alimentos llenos de vitaminas y nutrientes te mantendrán fuerte y demás alejarán infecciones y enfermedades.

¿Cómo lo logran? Fácil, ya que ciertas vitaminas ayudan a fortalecer tu sistema inmunologico, que actúa como una capa protectora que evita que contraigas virus y te enfermes.

De hecho, un sistema inmunológico débil puede dar paso a infecciones como la del Virus del Papiloma Humano, así que es de suma importancia fortalecer la protección de tu cuerpo por medio del sistema inmune.

Vitaminas para fortalecer el sistema inmunológico

Vitamina C

La vitamina C es uno de los mayores estimulantes del sistema inmunológico de todos. De hecho, la falta de vitamina C puede incluso hacerte más propenso a enfermarte, expresó la nutricionista Julia Zumpano al portal Cleveland Clinic.

Los alimentos ricos en vitamina C incluyen naranjas, toronjas, mandarinas, fresas, pimientos, espinacas, col rizada y brócoli. La ingesta diaria de vitamina C es esencial para la buena salud porque su cuerpo no la produce ni la almacena.

Vitamina B6

La vitamina B6 es vital para apoyar las reacciones bioquímicas en el sistema inmune. Los alimentos ricos en vitamina B6 incluyen pollo y pescado de agua fría como el salmón y el atún. También se encuentra en vegetales verdes y garbanzos, que es el ingrediente principal del hummus.

Vitamina E

La vitamina E es un poderoso antioxidante que ayuda al cuerpo a combatir las infecciones. Los alimentos ricos en vitamina E incluyen nueces, semillas y espinacas.

"Trata de comer una amplia variedad de alimentos y apunte a comer frutas y verduras de todos los colores del arco iris", dice Zumpano. "Tu plato será más atractivo a la vista y te asegurarás de obtener la mayor cantidad posible de vitaminas y nutrientes para mejorar la salud".

Debes tener en cuenta que un sistema inmunológico fuerte lleva tiempo y es algo que se construye con hábitos prolongados en el tiempo.

