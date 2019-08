Los 4 peores alimentos que causan celulitis

Una de las peores pesadillas de cualquier mujer es la celulitis. Esa piel rugosa no solo afecta la apariencia de nuestra piel sino que también afecta nuestra autoestima y apreciación personal.

Y más allá de aplicar mascarillas y hacer ejercicio para disminuir la celulitis, la clave está en la alimentación y en nuestra dieta diaria. Puedes entrenar muchísimo, pero si comes comida chatarra pues no lograrás nada positivo en tu piel.

3 rutinas de cardio en casa para eliminar la celulitis Debes complementar tu dieta con ejercicio para ver resultados

Los peores alimentos que causan celulitis

Gaseosas y bebidas azucaradas

Las gaseosas son parte del día a día de muchas personas: desayunan, almuerzan y cenan con un refresco azucarado. Pero son terribles para la piel ya que el azúcar que contienen acelera la desaparición del colágeno, deteriorando la piel y acelerando la aparición de celulitis. Elimina por completo las gaseosas y los jugos procesados.

Salsa de soya

¿Alguna vez has notado que tu abdomen está más voluminoso después de comer alimentos salados como el sushi cubierto con salsa de soya? Esto sucede porque tu cuerpo retiene agua después de una comida llena de sodio. También puede disminuir el flujo sanguíneo y hacer que la celulitis sea más visible.

Pizza

Hay una variedad de cosas que pueden causar celulitis, afirma a Eat This la nutricionista Yasi Ansari. ¿Uno de los más comunes? Pobre flujo sanguíneo. “Una dieta rica en grasas no saludables puede retrasar la circulación sanguínea y el flujo de oxígeno. Como resultado, los tejidos conectivos se debilitan, haciendo que la piel se ondule más”. Entonces, para tener una mejor circulación debes evitar los alimentos con grasas saturadas como la pizza, ya que obstruyen las arterias. De acuerdo con The Harvard T.H. Chan School of Public Health, la pizza y el queso son las principales fuentes alimenticias de grasas saturadas en la dieta.

Pan blanco

Debes disminuir el consumo de alimentos hechos de harina como el pan blanco. ¿Por qué? El cuerpo convierte los carbohidratos refinados en azúcar y luego glucosa, un nutriente que daña el colágeno, haciendo que la celulitis se vea mucho peor de lo que realmente es.

