Descubra el significado de los sueños por medio de los ángeles

Muchas personas piensan que los sueños contienen mensajes ocultos, premoniciones, deseos y en general, que revelan significados importantes para la vida cotidiana.

Teresa Salazar es canalizadora de mensajes de ángeles desde hace más de 20 años. También es terapeuta certificada de reiki y especializada en reiki angelical a través de la meditación. Es la autora del libro de consulta Diccionario Angelical de Sueños, que cuenta con más de 700 significados de sueños, en el que cada persona podrá recibir el mensaje de su ángel, según cada situación que esté viviendo.

Según la experta lo que significa un sueño para uno, puede ser completamente distinto para otro. Si bien, el significado es universal, la interpretación es completamente personal.

¿Puede describirnos su primera experiencia con un ángel?

Mi primera experiencia fue muy pequeña, creo que tenía alrededor de cuatro años, soñé que me encontraba en un invernadero gigante, con hermosos y frondosos árboles, las flores que había en el lugar eran muy hermosas. Recuerdo claramente que el sueño era a colores, todo lo que se encontraba en el invernadero era muy brillante. Me veía adulta disfrutando del espacio y en ese lugar, se encontraba un ángel de gran tamaño; era absolutamente hermoso. Tengo muy clara su presencia: su rostro, altura y palabras. Sentí de inmediato su amparo, cercanía y apoyo. En ese sueño tuve mi primera experiencia; fueron muchas noches en que se repitió el sueño en el mismo lugar, con diferentes conversaciones.

¿Cómo se conecta con los ángeles?

Lo hago elevando frecuencias, a través de la meditación. La energía de los ángeles es de amor, completamente sutil, pura y elevada. Ellos están todo el tiempo a nuestro lado y en contacto con nosotros, esperando que pidamos su guía y apoyo, pues ellos respetan profundamente el libre albedrio que Dios nos entregó, por esto, solo interfieren si se los pedimos. Cuando me conecto con los Ángeles, lo hago con el corazón dispuesto y profundo respeto, así su presencia llega de inmediato.

¿Cómo descifra lo que significan los sueños?

Los ángeles me permitieron recibir esta información a través de la meditación y me expresaron que en el sueño podemos recibir sus mensajes para sanar y obtener la información que necesitemos modificar en el subconsciente.

En ese estado de descanso ellos pueden ponerse en contacto fácilmente con nosotros, ya que ahí no existen los miedos ni las incapacidades. Pasamos durmiendo la tercera parte de nuestra vida y es ahí donde podemos viajar sin límite, volar, pelear con dragones, hacer magia, materializar lo que queremos en el inconsciente; es un estado donde el cuerpo se relaja y para ellos es fácil enviarnos sus mensajes.

De hecho, si revisamos los textos antiguos como la Biblia, los textos budistas, taoístas y muchos otros, nos hablan de como Dios se comunica a través de los sueños.

¿Cómo identificar el ángel que trae la información?

Los ángeles que trabajo en este libro son los siete arcángeles principales Uriel, Chamuel, Jofiel, Rafael, Miguel, Gabriel y Zadquiel, cada uno tiene una información de acuerdo a lo que se necesite.

¿Qué pasa cuando un sueño se repite de manera frecuente?

Se repite porque quieren que recibas información importante y hasta que la entiendas, ellos siguen repitiendo el sueño, para brindar su ayuda y guía.

¿Qué tan malas son las pesadillas?

No siempre son malas, en ocasiones son el reflejo de la situación por la que estamos pasando, o el reflejo de nuestros miedos internos; generalmente la persona hace una decantación de la situación y amanece más tranquila. No siempre el significado real de una pesadilla es un mal presagio, por ejemplo, soñar viendo la muerte y no es que lo estén pronosticando; por el contrario, este sueño augura el final de una situación dolorosa o negativa por la que puede estar pasando y anuncia la llegada de hermosos y nuevos tiempos.

¿Los sueños se pueden interpretar como predicciones de algo?

Si, a los ángeles les gusta comunicarse con nosotros a través de los sueños para brindarnos ayuda e informarnos situaciones que podemos tomar como predicción o también para prevenirnos y brindarnos guía y apoyo, en situaciones que se presentaran a futuro o están sucediendo en tiempo presente, como nos informan en el libro Diccionario Angelical de Sueños, podemos modificar, cambiar o recibir consejo del cielo.

Cuando las personas le preguntan por el significado de los sueños, ¿cuál es el sueño más frecuente y qué significado tiene?

Las personas tienen sueños diversos con un mismo personaje, animal, situación etc, pero siempre en un contexto diferente y el significado del sueño es distinto para cada persona. Yo no puedo decir que todas las personas tenemos sueños parecidos o que frecuentemente soñamos con algo en particular. Cada persona es un mundo distinto y tiene situaciones y vivencias distintas que hacen que su comunicación con los ángeles sea diferente.

Por ejemplo:

Una persona que sueña ser picada por un abejorro: su significado es que debe procurar estar resguardada y evitar contrariedades. Los ángeles le informan a la persona que trate de mantenerse lejos de discusiones durante los tres días siguientes, manteniéndose en calma, pero si en su sueño toma el abejorro en las manos sin ser picado, significaría que resolverá el problema por el que está atravesando en el momento de forma positiva.