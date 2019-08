Estudio alerta que los hombres que van al gimnasio son los más infieles

Si tu novio va mucho al gimnasio podría estar siendo infiel. Y es que un nuevo estudio ha alertado que este tipo de hombres son los que más traicionan a sus parejas.

La investigación fue realizada por el sitio de citas 'Ashley Madison’, y ha revelado que estos hombres tienen la excusa perfecta diaria para salir de sus casa, tardar mucho, y regresar bañados y con otro tipo de ropa sin levantar sospechas.

Los hombres también juegan un papel fundamental en la lactancia materna, te explicamos cómo Te explicamos cómo participa el hombre en este proceso

La encuesta obtuvo como resultado que casi tres cuartas partes de los hombres se ponen en forma para sus nuevos amores y no para gustarle más a sus parejas.

"Las personas en la encuesta de Ashley Madison informaron que hacen ejercicio para verse bien, pero también porque quieren gustar a los demás", indicó Paul Keabe, director de estrategia de la empresa.

También afirmó que numerosos estudios han demostrado que ejercitar el cuerpo aumenta la libido.

"Creo que esa es la razón por la que comenten infidelidad. Además existen pruebas sólidas de que aquellas parejas en las que el deseo sexual no está igualado hay más probabilidades de que se cometa una infidelidad”, explica.

4 cosas que hace un hombre cuando le encanta tener sexo contigo Debes estar alerta a estas señales.

Keabe también destacó que "no me atrevo a decir que es una señal de infidelidad en el 100% de los casos. Pero sí que hay que admitir que cuando uno de los dos miembros de la pareja va al gimnasio y el otro no, se abre un agujero más grande entre vosotros, un desconocimiento de una parte de la vida".

Te recomendamos en video