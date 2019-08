Vitaminas para niños: expertos opinan si son realmente necesarias

Te has preguntado ¿es necesario darle a mis hijo vitaminas para completar su nutrición? puede que no lo sea y así opinan algunos expertos.

Para empezar, la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), la principal autoridad en salud infantil en los Estados Unidos, no recomienda multivitaminas para niños sanos ¿Por qué? La mayoría de los niños no los necesitan, las megadosis de vitaminas pueden ser tóxicas y, a menudo, no sabes realmente lo que obtienes cuando compras un multivitamínico.

"Para crecer y prosperar, los niños sanos necesitan pequeñas cantidades de vitaminas esenciales, como A, B, C, D y K. La mayoría de los niños pueden obtener fácilmente todo lo que necesitan solo de los alimentos que comen", dice George Fuchs, un gastroenterólogo pediátrico del Universidad de Kentucky y miembro del Comité de Nutrición de AAP.

"Si un niño es saludable, debe obtener todo lo que necesita de su dieta", dice Fuchs.

Además, las vitaminas pueden interferir con ciertos medicamentos que toma tu hijo, según la Clínica Mayo. Y las megadosis de ciertas vitaminas, aunque son raras, pueden tener serias consecuencias.

Fuchs comenta "Si tu hijo recibe una sobredosis fuerte de vitaminas solubles en agua, como la vitamina B, probablemente lo orinará todo". "Pero las vitaminas liposolubles, como A y D, que se almacenan en el cuerpo y se liberan con el tiempo, pueden acumularse a niveles tóxicos en la sangre".

Los niveles extremadamente altos de vitamina A pueden causar vómitos, inflamación del cerebro y visión distorsionada, dice Fuchs. Las megadosis de vitamina D pueden provocar náuseas y vómitos, daño hepático y altos niveles de calcio en la sangre, lo que puede afectar la función cardíaca.

Así que, analizando las terribles consecuencias que puede tener una dosis de vitamina mal administrada, es probable que estés mejor sin ellas.

