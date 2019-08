9 películas que te harán abrir los ojos y no regresar con tu ex novio

Los ex novios siempre regresan

Algo parece ser seguro, la mayoría de tus parejas siempre terminarán regresando. Con un mensaje, para cerrar un ciclo, o para intentar iniciar una nueva etapa.

La nostalgia muchas veces nos puede cegar hasta confundir lo que queremos o tendríamos que hacer. Es fácil caer en historias que ya conocemos por comodidad o hasta soledad.

5 razones por las que regresas con tu ex novio, y vuelven a romperte el corazón Es fácil idealizar a las personas que significaron algo.

Sin embargo, esto no suele terminar bien (en la mayoría de los casos). Por mucho que ames a alguien no siempre se puede. Es importante ser compatibles en muchísimos aspectos para lograr avanzar.

No todo es como las películas de Hollywood en donde todo se arregla con un beso y buenas intenciones. Por ello, si estás dudando de regresar con esa persona te dejamos una lista de filmes que seguramente necesitas.

1.- Forgetting Sarah Marshall (2008)

Un hombre aferrado a una historia de amor que no funcionaba ya. Era más la terquedad y la nostalgia lo que tiene al protagonista estancado.

Entre más explora su pasado, más se da cuenta de las fallas de esa relación.

2.- Her (2013)

Una mala experiencia puede parar tu vida haciendo que te rindas a otras experiencias. Pero es importante recordar que la vida es mucho más que una historia de amor.

3.- Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004)

Dejar ir a alguien que todavía amas es muy doloroso. A veces el sentimiento es abrumador, y más porque no te alejas por falta de cariño. Solemos aferrarnos a alguien aunque eso nos enferme lentamente.

4.- Enamorándome de mi ex (2009)

A veces es inevitable imaginar un futuro con personas que significaron tanto en nuestras vidas. Pero entre imaginar algo y hacerlo realidad hay un camino muy largo lleno de obstáculos.

5.- Viviendo con mi ex (2006)

Las personas que se aman no se lastiman, no son tóxicos, no te hacen sufrir todo el tiempo. Basta de estereotipos que interfieren con nuestras vidas reales.

6.-Contando a mis Ex (2011)

No importa cuántos intentos tengas para encontrar el amor. Éste llega cuando menos lo esperas, en quien menos lo pensabas.

7.- Animales Nocturnos (2016)

Las ex parejas suelen tener cierto rencor al separar sus caminos. Esto es un problema cuando inicias nuevamente una relación con ellos y debes enfrentar estos resentimientos no resueltos.

8.- La La Land (2016)

A veces es elegir entre tus sueños y tu vida junto a otra persona.

9.- Comer, Rezar y Amar (2010)

Debemos aprender a amar con estabilidad y no aferrarnos a historias pasadas.

Te recomendamos en video: