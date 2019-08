Las 3 vitaminas antioxidantes que te ayudarán a retrasar el envejecimiento y disminuir las arrugas

En un ambiente lleno de contaminantes y de rayos UV, lo más importante es que tengamos cómo proteger nuestro cuerpo y nuestra piel, el órgano más expuesto que tenemos. Por esto es tan importante que incluyamos en nuestra dieta vitaminas antioxidantes.

“Los antioxidantes son sustancias que pueden proteger las células frente a los efectos de los radicales libres, es decir, moléculas generadas cuando el cuerpo descompone los alimentos o cuando se lo expone al humo de tabaco y a la radiación. Los radicales libres pueden influir en la enfermedad del corazón, el cáncer y otras enfermedades”, explica al respecto Mayo Clinic en un artículo.

Vitaminas antioxidantes para retrasar el envejecimiento

Vitamina A

La vitamina A y el carotenoide provitamina A, betacaroteno, ayudan a protegerte de los radicales libres. La vitamina A y el betacaroteno también son responsables de una visión saludable, el crecimiento celular y la formación y mantenimiento normales de su corazón, riñones, pulmones y otros órganos.

Algunas de las fuentes más ricas de vitamina A son los aceites de hígado y pescado. La leche y los huevos también contienen vitamina A. El betacaroteno, que se convierte en vitamina A en su cuerpo, es más rico en vegetales de color naranja y amarillo, vegetales de hoja verde oscuro, frutas, productos de tomate y algunos aceites vegetales, explicó el portal Livestrong.

Vitamina C

La vitamina C antioxidante es capaz de regenerar otros antioxidantes dentro del cuerpo, ayudando a proteger aún más contra el daño de los radicales libres. El metabolismo de las proteínas y la cicatrización de heridas son otras funciones de la vitamina C.

La vitamina C se encuentra principalmente en frutas, verduras y granos fortificados. Los pimientos rojos, una de las fuentes más ricas de vitamina C, proporcionan el 158 por ciento de tus necesidades diarias por porción de 1/2 taza. Además, la vitamina C estimula la producción de colágeno, de vital importancia para la buena salud de tu cutis, la elasticidad de la piel y la regeneración de las células, retrasando la aparición de arrugas.

Vitamina E

“Detiene la producción de especies reactivas de oxígeno que se forman cuando la grasa se descompone en energía. La ingesta de vitamina E también es importante para mantener un sistema inmunológico saludable”, explican en Livestrong. Los aceites vegetales, nueces y semillas son fuentes ricas en vitamina E, que le darán a tu piel la humectación que necesita para mantenerse joven y alejada de las arrugas. Las verduras de hoja verde oscuro y los cereales fortificados también contienen vitamina E.

