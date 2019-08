Anticonceptivos inyectables. ¿Qué tan buenos son?

Los avances médicos han progresado a tal punto que hacen la vida de la mujer mucho más sencilla e diferentes aspectos de la vida como la protección para evitar embarazos, y es que más allá de las pastillas existe la inyección anticonceptiva, un método anticonceptivo muy eficaz. Funciona mejor cuando la inyección se aplica cada 12 semanas.

La efectividad

Lo importante es usarlo siguiendo las indicaciones médicas para evitar cualquier equivocación. Ya que, si se usa a la perfección, la inyección anticonceptiva tiene una efectividad superior al 99%. Sin embargo, en la vida real, la inyección tiene una efectividad del 94%, porque a veces la gente olvida aplicársela a tiempo.

Entonces es claro que entiendas que, cuanta más puntual seas en aplicarte la inyección, mejor funciona. Eso significa que tiene una mínima probabilidad de que quedes embarazada aun si siempre te aplicas la inyección a tiempo.

La inyección anticonceptiva es fácil de usar. Asegúrate de recibir las inyecciones a tiempo, aproximadamente cada 3 meses.

Puedes empezar a usar la inyección anticonceptiva en el momento que lo desees. Si recibes la primera inyección en los primeros 7 días desde el inicio de tu periodo, estás inmediatamente protegida contra embarazos. Si la aplicas en otro tiempo debes usar otro método de protección adicional.

Recuerda que este método anticonceptivo por inyección debe ser aplicado con un médico.

Los riesgos en el retraso de aplicación

Si no recibes la inyección a tiempo, es posible que no estés protegida contra un embarazo, pero depende de cuánto tiempo te hayas demorado.

Puedes aplicarte la siguiente inyección entre 10 y 15 semanas después de la última vez. Sin embargo, si transcurren más de 15 semanas entre una inyección y otra, debes usar otro método anticonceptivo, como el condón, durante la semana posterior a la aplicación de la inyección.

La inyección anticonceptiva es segura para la mayoría de las personas, pero todos los medicamentos tienen algunos riesgos y efectos secundarios. Según tus características, tu médico o enfermera te ayudarán a decidir si la inyección es la mejor opción para ti.

La seguridad de la inyección para la salud

La mayoría de las mujeres que la usan lo hacen sin problemas. Sin embargo, no debes usarla si padeciste de cáncer de seno. De ahí lo importante de explicarle a tu médico si tienes algún padecimiento en particular o sufriste de algo para que te recomiende el método anticonceptivo más seguro para ti.

La inyección y sus efectos

Aunque es un método sumamente seguro, las mujeres que utilizan la inyección anticonceptiva pueden sufrir una disminución temporal de la masa ósea y de los siguientes síntomas mientras usas la inyección:

• Depresión.

• Migraña con aura, es decir, visión de líneas brillantes en zigzag, por lo general antes de un dolor de cabeza fuerte.

• Dolor por varios días o sangrado en el lugar donde te aplicaron la inyección.

• Sangrado vaginal muy abundante o por muchos más días que lo habitual.

• Color amarillento en la piel o los ojos

La inyección en el período de lactancia

Esta inyección la puedes usar durante el período de lactancia, pues no afecta la cantidad de leche que produces y no es perjudicial para el bebé. Es un excelente método anticonceptivo para usar durante la etapa de lactancia si no deseas quedar embarazada.

